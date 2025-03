Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Liga Mistrzów: kto z kim zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów?

W środę poznamy komplet ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów, natomiast już we wtorek poznamy pierwsze zespoły, które zagwarantowały sobie udział w 1/4 finału. Jako pierwsza do tego etapu rozgrywek awansowała FC Barcelona. Podopieczni Hansiego Flicka przystąpili do rewanżowego meczu z Benfiką Lizbona z zaliczką jednego gola. Duma Katalonii zaprezentowała się znakomicie przed własną publicznością i pokonała portugalski zespół 3:1. W dwumeczu mieliśmy wynik 4:1 dla drużyny Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego.

We wtorek odbędą się jeszcze trzy rewanżowe spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bayern Monachium przystąpi do meczu z Bayerem Leverkusen z zaliczką trzech goli. Inter Mediolan natomiast podejmie Feyenoord Rotterdam, gdzie w piierwszym meczu był wynik 2:0 na korzyść mistrza Italii. W trzecim meczu Liverpool stawi czoła Paris Saint-Germain. W lepszej sytuacji są Anglicy, którzy zwyciężyli w pierwszym spotkaniu rezultatem 1:0.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Wyniki 1/8 finału Ligi Mistrzów

Paris Saint-Germain – Liverpool (0:1 w pierwszym meczu)

Real Madryt – Atletico Madryt (2:1 w pierwszym meczu)

Feyenoord Rotterdam – Inter Mediolan (0:2 w pierwszym meczu)

Borussia Dortmund – OSC Lille (1:1 w pierwszym meczu)

Club Brugge – Aston Villa (1:3 w pierwszym meczu)

PSV Eindhoven – Arsenal (1:7 w pierwszym meczu)

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen (3:0 w pierwszym meczu)

Benfica Lizbona – FC Barcelona (1:4 w dwumeczu)

Potencjalne pary ćwierćfinałowe

PSG / Liverpool – Club Brugge / Aston Villa

PSV / Arsenal – Real / Atletico

Barcelona – Borussia / Lille

Bayern / Bayer – Feyenoord / Inter