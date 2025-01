Liga Mistrzów: kto awansował do fazy pucharowej?

Faza ligowa Ligi Mistrzów po raz pierwszy w historii dobiegła końca. W środę poznaliśmy 24 drużyny, które uzyskały awans do następnego etapu rozgrywek. Sprawdź, kto awansował do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów trofeum

Faza pucharowa Ligi Mistrzów: kto awansował?

Liga Mistrzów w tym sezonie zaprezentowała się kibicom w odmienionym formacie. Tradycyjna faza grupowa odeszła w zapomnienie, a w zamian kibice otrzymali większą ilość spotkań, dzięki fazie ligowej. Za nami 144 mecze najlepszych rozgrywek piłkarskich na świecie. W środę (29 stycznia) część drużyn pożegnała się z turniejem, a część zagwarantowała sobie grę w fazie pucharowej.

Do fazy ligowej Ligi Mistrzów przystąpiło 36 zespołów. Z kolei do następnego etapu awansować mogły tylko 24 drużyny. Pierwsze osiem klubów automatycznie zakwalifikowało się do 1/8 finału. Natomiast zespoły z miejsc 9-24 zmierzą się ze sobą w rundzie play-off o awans do najlepszej szesnastki turnieju. Sprawdź, kto awansował do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Pełna lista drużyn, które awansowały do fazy pucharowej wg. tabeli:

Miejsce w tabeli fazy ligowej Klub 1. Liverpool 2. FC Barcelona 3. Arsenal 4. Inter Mediolan 5. Atletico Madryt 6. Bayer Leverkusen 7. OSC Lille 8. Aston Villa 9. Atalanta Bergamo 10. Borussia Dortmund 11. Bayern Monachium 12. Real Madryt 13. Milan 14. PSV Eindhoven 15. Paris Saint-Germain 16. Benfica 17. AS Monaco 18. Brest 19. Feyenoord 20. Juventus 21. Celtic 22. Manchester City 23. Sporting CP 24. Club Brugge

Fazę ligową Ligi Mistrzów wygrał Liverpool, gromadząc 21 punktów. Dzięki ukończeniu pierwszego etapu turnieju na 1. miejscu na konto The Reds wpadnie dodatkowa premia. UEFA wynagrodzi ich bonusem w wysokości 10 milionów euro. Podium obok zespołu Arne Slota uzupełniła FC Barcelona i Arsenal. Bezpośredni awans do 1/8 finału zapewniły sobie również takie kluby jak: Inter Mediolan, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, OSC Lille i Aston Villa.

Niespodziewanie w rundzie play-off o awans do 1/8 finału znajdą się uznane marki jak np. Real Madryt, Paris Saint-Germain, Bayern Monachium czy Manchester City. Oprócz nich w fazie pucharowej Ligi Mistrzów zagra m.in. Brest, Celtic, Feyenoord czy Club Brugge.