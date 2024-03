IMAGO / Sergio Ros Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski strzelił we wtorek bramkę, a jego FC Barcelona pokonała SSC Napoli (3:1)

Dla Blaugrany to pierwszy awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po czterech latach

Polak nie owijał w bawełnę, zapytany o wymarzonego rywala w następnej rundzie

“Mogliśmy zamknąć ten mecz w pierwszej połowie”

FC Barcelona we wtorek odgoniła swoje demony. Po udanym spotkaniu pokonała SSC Napoli (3:1) i po czteroletniej przerwie awansowała do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Po ostatnim gwizdku wypowiedzi Polsatowi Sport udzielił Robert Lewandowski.

– Moim zdaniem, gdybyśmy w pierwszej połowie poszukali jednego czy dwóch podań więcej, to byśmy mogli zamknąć ten mecz już wtedy. A tak często musimy walczyć do końca i mieć z tyłu głowy, że to nie jest zamknięte spotkanie – powiedział autor bramki na 3:1. Bożydar Iwanow nie omieszkał zapytać kapitana reprezentacji Polski o wymarzonego rywala. Ten nie silił się na populistyczną odpowiedź na temat wielkości FC Barcelony. – Nie wiem, na kogo trafimy, bardziej chciałbym trafić na kogoś, kogo będziemy mogli przejść. Paru piłkarzy kontuzjowanych już pewnie wrócić. Mam też nadzieję, że nie będzie nowych kontuzji. Najważniejsze, żebyśmy my potrafili lepiej grać – dodał Polak.

Lewandowski rozegrał w tym sezonie 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 19 bramek i siedem asyst.

