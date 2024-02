Robert Lewandowski został uznany najlepszym piłkarzem meczu Napoli - Barcelona. Polak trafił do siatki, lecz Blaugrana nie zdołała utrzymać prowadzenia.

fot. Imago/sportphoto24 Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski został nagrodzony tytułem zawodnika meczu Napoli – Barcelona

Polak w 60. minucie dał prowadzenie Blaugranie

Jego forma w 2024 roku jest imponująca

Lewandowski radzi sobie coraz lepiej. Kryzys przeminął?

Środowy mecz między Napoli a FC Barceloną zakończył się remisem 1-1. Dla Dumy Katalonii to wynik rozczarowujący, biorąc pod uwagę jej niezłą grę oraz dyspozycję rywala, który w swojej lidze ma olbrzymie problemy. Ekipa Xaviego Hernandeza po wyjściu na prowadzenie kompletnie się rozleciała, co finalnie doprowadziło do wyrównania za sprawą Victora Osimhena.

Kluczowy dla Barcelony okazał się Robert Lewandowski, który w 2024 roku prezentuje się naprawdę dobrze. Wydaje się, że największy kryzys Polak ma już za sobą, gdyż wróciła skuteczność z jego początków w Hiszpanii. Zamiast kombinować, wybiera proste rozwiązania, a także ma znacznie większą pewność w polu karnym rywala.

W 60. minucie Lewandowski popisał się bardzo ładną akcją, zakończoną precyzyjnym strzałem. Dało to Barcelonie prowadzenie, którego nie udało się otrzymać. Pomimo tego, kapitan reprezentacji Polski został nagrodzony tytułem zawodnika całego spotkania. To kolejny znak, że wraca do swojej najwyższej dyspozycji.

