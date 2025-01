Lewandowski i Raphinha błyszczeli w Lidze Mistrzów. Rywale zdeklasowani

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Lewandowski

Barcelona imponowała w fazie grupowej Ligi Mistrzów

Sukces FC Barcelony w tej edycji Champions League to efekt poprawy gry w każdej formacji, ale to ofensywa robi największe wrażenie. Blaugrana zakończyła fazę ligową z dorobkiem 28 goli, o sześć więcej niż Borussia Dortmund, będąca drugą najskuteczniejszą drużyną turnieju.

Kluczową rolę odegrali Robert Lewandowski i Raphinha. Polski napastnik został najlepszym strzelcem fazy grupowej z dziewięcioma golami, a Brazylijczyk dołożył osiem trafień. Raphinha wyróżnił się również w klasyfikacji asyst, notując cztery ostatnie podania – tylko Charles De Ketelaere miał ich więcej (pięć).

Występy Barcelony były spektakularne. Drużyna Flicka rozbiła Bayern Monachium, Borussię Dortmund i Benfikę, a Raphinha uświetnił te mecze hat-trickiem przeciwko Bawarczykom oraz dubletem przeciwko Portugalczykom.

Po pięciu latach europejskich rozczarowań Barcelona wraca do ścisłej czołówki. Styl gry i ofensywna siła sprawiają, że Katalończycy mogą realnie myśleć o triumfie w tej edycji Ligi Mistrzów. Obecnie są typowani wśród głównych faworytów, ale by osiągnąć sukces, zespół Flicka będzie musiał utrzymać niezwykle wysoką formę do majowego finału. Faza pucharowa z pewnością zapowiada się nie mniej ciekawie niż pierwsza część turnieju, która zakończyła się w środę.