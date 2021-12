Pressfocus Na zdjęciu: Clement Lenglet i Kingsley Coman

Clement Lenglet podpadł kibicom FC Barcelony po dotkliwej porażce z Bayernem Monachium (0:3). Po ostatnim gwizdku kamery uwieczniły Francuza, jak uśmiecha się w objęciach Roberta Lewandowskiego. Katalońskie oraz hiszpańskie media rozpętały burze, ponieważ Blaugrana właśnie po tym meczu spadła do Ligi Europy. Piłkarz odniósł się do wszystkich negatywnych komentarzy na ten temat w swoich mediach społecznościowych.

Clement Lenglet podpadł mediom po ostatnim gwizdku na Allianz Arenie

Obrońca pomimo dotkliwej porażki, zszedł do szatni z uśmiechem na twarzy

Francuz wytłumaczył swoje zachowanie w mediach społecznościowych

Dziwna reakcja Lengleta po przegranej

🔥🔥 La FOTO que INDIGNARÁ a TODOS los CULÉS 🔥🔥



😳😳 LENGLET, de RISAS con LEWANDOWSKI tras quedar ELIMINADO de la CHAMPIONS… #UCL



¡A las 23:56h, #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/syao98RQXo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 8, 2021

Kiedy większość piłkarzy FC Barcelony zmierzało w kierunku szatni z opuszczoną głową, Clement Lenglet utonął w uściskach Roberta Lewandowskiego. Obaj panowie w dobrych humorach zeszli z boiska, co kompletnie nie przypadło do gustu Katalończykom.

W środowy wieczór Bayern wyrzucił przecież Blaugranę z Ligi Mistrzów, więc trudno jest się nie dziwić burzliwym reakcjom hiszpańskich mediów czy najwierniejszych kibiców klubu.

Dziennikarze Marki doszli nawet do wieści, w których stwierdzili, że część zawodników Barcy była zażenowana pozytywnym nastrojem defensora. Co ciekawe, Josep Pederol, znany dobrze piłkarskiemu środowisku, poszedł o krok dalej podczas audycji swojego programu – El Chirniguito.

– Dla mnie takim zachowaniem Lenglet wykupił sobie bilet do innego klubu. Nigdy więcej nie chce go widzieć w koszulce Barcelony – wypalił prezenter na wizji.

Francuz wytłumaczył swoje zachowanie

Gdy Clement Lenglet na dobre poczuł gniew hiszpańskich mediów, jego otoczenie doradziło mu, żeby wydał oświadczenie. Piłkarz w czwartek po południu wyjaśnił całą sytuację we własnym mediach społecznościowych. W udostępnionym poście na Instagramie odniósł się do wydarzeń z Allianz Areny.

– “Ta wiadomość jest do najwierniejszych fanów. Chce byście wiedzieli, że przede wszystkim odczuwam smutek z powodu wczorajszego wyniku. Ten klub zasługuje na więcej, a nam nie udało się tego spełnić” – brzmi początek oświadczenia.

– “Po drugie pragnę wyjaśnić moje zachowanie po ostatnim gwizdku. Media obiegły obrazki, na których uśmiecham się z Lewandowskim z powodu czegoś, co właśnie wydarzyło się w tym momencie. To specyficzna reakcja, która w żaden sposób nie odzwierciedla moich uczuć związanych z porażką” – czytamy dalej.

– “Moja miłość do klubu jest niepodważalna i każdy, kto mnie zna, zna też moje zaangażowanie i miłość do zawodu piłkarza, do Barcy, a zwłaszcza do jej fanów. Nigdy nie reagowałbym tak na coś, co tak bardzo nas zabolało. Dziś jest nam bardzo smutno, ale teraz mamy nową misję: musimy przywrócić Barcy to, na co zasługuje” – zakończył.

FC Barcelona trafiła do Ligi Europy pierwszy raz od 2003 r. W poniedziałek (13 grudnia) pozna najbliższego rywala w 1/16 finału, ale wcześniej stanie do walki o punkty w La Liga z Osasuną.

Osasuna Pampeluna FC Barcelona 4.15 3.65 1.93 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9. grudnia 2021 15:34 .

Przeczytaj również: Barcelona poluje na piłkarza Bayernu. Duża determinacja katalończyków

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin