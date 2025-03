Real Madryt awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po ograniu Atletico Madryt. Wiemy, z kim zmierzy się na tym etapie.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Liga Mistrzów: kto rywalem Realu w 1/4 finału?

Real Madryt stoczył zacięty derbowy bój z Atletico Madryt o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie na Santiago Bernabeu zakończyło się wygraną gospodarzy 2-1. Los Rojiblancos przed własną publicznością zapowiadali wyrównaną walkę, co potwierdzili już w pierwszej minucie. Conor Gallagher strzelił gola i doprowadził do błyskawicznego wyrównania w dwumeczu. Od tego momentu obie ekipy grały asekuracyjnie, byle tylko nie popełnić błędu, który poskutkuje eliminacją z rozgrywek.

Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs jedenastek. Ogromny pech przydarzył się Julianowi Alvarezowi, który poślizgnął się przy nabiegu i dotknął piłki obiema nogami, więc Szymon Marciniak jego trafienia nie uznał. Pudłowali również Lucas Vazquez i Marcos Llorente – przesądziło to o triumfie Królewskich.

Z kim zagra Real w ćwierćfinale Ligi Mistrzów?

Najbliższym przeciwnikiem Realu Madryt będzie Arsenal. Pierwsze spotkanie odbędzie się na Emirates Stadium, a rewanż na Santiago Bernabeu.

Kanonierzy na drodze do ćwierćfinału Ligi Mistrzów ograli PSV Eindhoven. Nie pozostawili złudzeń, której z drużyn należy się gra w czołowej ósemce turnieju. Pierwszy mecz w Holandii zakończył się prawdziwym pogromem, gdyż Arsenal zwyciężył aż 7-1. W rewanżu padł natomiast remis 2-2.