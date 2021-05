Kroos: długo cierpiałem po przegranym finale z Chelsea

Toni Kroos sięgnął po trzy Ligi Mistrzów z Realem Madryt i jedną z Bayernem Monachium. Niemiec przyznał jednak, że przegrany z Chelsea finał z 2012 roku odcisnął na nim wyjątkowe piętno.

Kroos ma niewyrównane rachunki z Chelsea

Toni Kroos ma na koncie aż cztery trofea za triumf w Lidze Mistrzów. Z Królewskimi sięgnął po trzy, a z Bayernem Monachium po jeden. W barwach Die Roten miał wcześniej jeszcze jedną wielką szansę na zdobycie tego pucharu, ale Bawarczycy przegrali w finale z Chelsea. Rekordowi mistrzowie Niemiec byli wtedy niezwykle silni, a ponadto finałowe starcie rozgrywało się na ich stadionie. W meczu mieli sporą przewagę, objęli też prowadzenie za sprawą gola Thomasa Muellera. Później jednak Dider Drogba wykorzystał pierwszy rzut rożny dla Chelsea, a następnie The Blues wygrali po serii jedenastek.

– Długo cierpiałem z powodu tej porażki. Miałem wówczas bardzo zły czas, ale on zawsze przychodzi przed zwycięstwami. W związku z nadchodzącym meczem, najważniejsza jest jakość, którą zamierzamy w niego włożyć. Wiemy, że to nie był dla nas komfortowy sezon, ale przezwyciężyliśmy wiele problemów. W maju nadal możemy triumfować w dwóch rozgrywkach. Jesteśmy zmęczeni, ale to normalne – powiedział Niemiec.

Toni Kroos dostanie szansę na rewanż na Chelsea już w środę wieczorem. Jego Real Madryt nie znajduje się w komfortowej sytuacji, bo wcześniej zremisował u siebie 1:1. Królewscy zawalczą o awans do wielkiego finału już o godzinie 21:00. Sprawdź naszą zapowiedź tego starcia.

Chelsea Real Madryt 2.40 3.35 3.30 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 5. maja 2021 20:57 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin