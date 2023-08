fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Kowalczyk

Wojciech Kowalczyk słynie z bezkompromisowych opinii

Były reprezentant Polski po awansie Rakowa Częstochowa potwierdził, że potrafi w oryginalny sposób podsumować rzeczywistość

Ekspert Kanału Sportowego sprawił, że w internecie zawrzało

Wojciech Kowalczyk oburzył kibiców

Raków Częstochowa nie bez kłopotów wywalczył przepustkę do gry w kolejnej fazie eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W dwumeczu mistrz Polski okazał się lepszy od Karabachu FK. Tymczasem na kontrowersyjny komentarz pozwolił sobie były reprezentant Polski.

Wojciech Kowalczyk na Twitterze, odnosząc się do wywalczenia awansu przez Rakowa, podkreślił też fakt, że przedstawiciel PKO Ekstraklasy osiągnął to samo, co drużyna z Wysp Owczych. “Cieszymy się, że mistrz Polski w piłce nożnej osiągnął to samo, co mistrz Wysp Owczych. Jesteśmy jeb…… narodem” – napisał ekspert Kanału Sportowego na popularnym portalu społecznościowym.

Cieszymy się dziś,że mistrz Polski w piłce nożnej osiągnął to samo co mistrz Wysp Owczych.Jesteśmy jebniętym narodem. — Wojciech Kowalczyk (@W_Kowal) August 2, 2023

Rywalem Rakowa w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów będzie Aris Limassol. Z kolei ewentualnego przeciwnika w IV rundzie eliminacji do elitarnych rozgrywek mistrz Polski pozna w trakcie losowania, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 12:00.

