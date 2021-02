Klopp: wielu czekało na kolejne nasze potknięcie

Liverpool we wtorkowy wieczór zrobił duży krok w kierunku awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Podopieczni Juergena Kloppa pokonali 2:0 w Budapeszcie RB Lipsk. Po zakończeniu spotkania szkoleniowiec The Reds przyznał, że jego drużyna po ostatnich niepowodzeniach potrzebowała takiego spotkania. Z kolei trener niemieckiej drużyny Julian Nagelsmann zapowiedział walkę o odrobienie strat w rewanżu.

– To był mecz, którego potrzebowaliśmy. RB Lipsk może być bowiem prawdziwym potworem. Chodzi mi o sposób, w jaki ogrywają drużyny w Bundeslidze. Są dobrzy we wszystkim. Udało nam się jednak kontrolować spotkanie w wyjątkowy sposób – mówił Klopp w wywiadzie dla BT Sport. – Mieli swoje momenty, ale uważam, że wynik jest sprawiedliwy – dodał.

– To było trudne spotkanie. Nie możemy budować mentalności na podstawie jednego meczu, ale dziś wieczorem byliśmy naprawdę dobrzy. To jednak dopiero pierwszy etap rywalizacji. Wiem, że wiele osób czekało na nasze kolejne potknięcie, ale dziś chłopcy stanęli na wysokości zadania i jestem z nich zadowolony – mówił niemiecki szkoleniowiec.

– Przed dwa lata byliśmy na bardzo wysokim poziomie, w tym roku mamy jednak pewne problemy. To normalne, że zaczynają się rozmowy na różne tematu, ale nie mam z tym problemu. Spodziewano się kolejnego naszego potknięcia, ale chłopcy pokazali na co ich stać – dodał.

Nagelsmann: wyeliminować błędy w rewanżu

– Uważam, że pierwsza połowa była dość wyrównana. Oczywiście Liverpool dłużej utrzymywał się przy piłce, ale nie uważam, że stworzyli sobie wiele okazji. Peter zanotował jedną interwencję, a my trafiliśmy w słupek po strzale głową. Nie wykazywaliśmy się taką odwagą posiadając piłkę jak w drugiej połowie, w której byliśmy znacznie lepsi – mówił Nagelsmann.

– Zagraliśmy naprawdę dobrze w drugiej połowie. Stworzyliśmy sobie wiele okazji, ale popełniliśmy również dwa niesamowite błędy. Na tym poziomie jesteś za nie karany. Nam przede wszystkim brakowało skuteczności. Musimy porozmawiać o tym bardziej niż o błędach. To część gry, ale ogólnie uważam, że zagraliśmy dobrze – kontynuował.

– Oczywiście będziemy musieli odrobić te dwie bramki, aby przynajmniej doprowadzić do dogrywki. Zaczniemy ponownie od 0:0, a dziś pokazaliśmy, że możemy im dorównać i stworzyć swoje sytuacje. Musimy to powtórzyć w rewanżu, jednocześnie eliminując błędy – dodał szkoleniowiec RB Lipsk.

Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie 10 marca.

