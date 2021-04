Klopp nie owija w bawełnę. “Zasłużyliśmy na porażkę”

Juergen Klopp przyznał, że jego Liverpool zasłużył na porażkę z Realem Madryt (1:3). Nie omieszkał jednak zaczepić arbitra spotkania, twierdząc, że miał osobisty problem z Sadio Mane.

Klopp: nie zasłużyliśmy na więcej

Juergen Klopp nie zakłamywał rzeczywistości i przyznał, że tego dnia jego Liverpool był wyraźnie słabszą drużyną.

– Pierwszą i najważniejszą kwestią jest to, że nie zasłużyliśmy dziś na zwycięstwo. Nie graliśmy wystarczająco dobrze i to mnie boli najbardziej. Zwłaszcza w pierwszej połowie nie prezentowaliśmy odpowiedniego poziomu. Szybko straciliśmy gola, a potem sprezentowaliśmy drugiego na srebrnej tacy. Choć tracenie bramek w ten sposób jest problemem, to nie największym. Po przerwie sprawiliśmy się lepiej i zdobyliśmy gola, co należy uznać za pozytyw tego wieczoru. Czy zasłużyliśmy na coś więcej niż 1:3? Nie sądzę – powiedział brutalnie szczery niemiecki szkoleniowiec.

“Nie rozumiem zachowania sędziego”

Mimo tego trener The Reds uważa, że arbiter popełnił błąd w sytuacji, w której Lucas Vazquez powalił Sadio Mane.

– Muszę przyznać, że nie rozumiem, co w tej sytuacji zrobił arbiter. Według mnie chodziło o coś personalnego z Sadio. Widzieliśmy tam oczywisty faul, a potraktowano Mane, jakby był nurkiem. Od tamtego momentu, gdy tylko leżał na murawie, gwizdek sędziego milczał. Tak nie powinno być. Powiedziałem to arbitrowi po spotkaniu. To jednak nie zmienia niczego, to nie Felix Brych przegrał nam ten mecz. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy, by sięgnąć po korzystny rezultat – skomentował Klopp.

Zanim The Reds podejmą w rewanżu Real Madryt, zmierzą się w Premier League z Aston Villą. Zespół znad Mersey nadal walczy o miejsce gwarantujące miejsce w czołowej czwórce. Sprawdź tabelę, by być na bieżąco.