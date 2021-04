LM: Mistrzowska forma Realu. Lekcja futbolu dla Liverpoolu

Real Madryt zagrał świetne spotkanie w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Mistrzowie Anglii mieli nieliczne momenty lepszej gry, które wystarczyły tylko na jednego gola. Finalnie zespół ze stolicy Hiszpanii wygrał u siebie 3:1 i zrobił pierwszy krok w stronę półfinału.

Na wtorkowy wieczór zaplanowane były dwa mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiadała się konfrontacja między dwoma gigantami europejskiego futbolu – Realem Madryt i Liverpoolem. Eksperci byli podzieleni, który zespół jest faworytem. Obie drużyny przystąpiły do tej potyczki bez kluczowych zawodników w defensywie, więc teoretycznie szanse na bramkostrzelne widowisko rosły.

Profesor Kroos

W pierwszych kilkunastu minutach piłkarze Realu i Liverpoolu wymiennie przejmowali inicjatywę i starali się stworzyć zagrożenie w szesnastce rywala. Bardziej konkretni w tym elemencie byli jednak Królewscy, co potwierdzają strzały Karima Benzemy oraz Viniciusa Juniora. Uderzenie Francuza obronił Alisson. Z kolei Brazylijczyk przymierzył obok słupka.

Częściej przy piłce w tej potyczce oglądaliśmy Liverpool. Real też miał jednak momenty gdy stosował atak pozycyjny, co dało świetny efekt. W 27. minucie Toni Kroos wykorzystał fakt, że miał dużo miejsca wokół siebie i z własnej połowy wykonał doskonałe długie podanie między defensorów w punkt do Viniciusa. 20-latek opanował futbolówkę i przymierzył precyzyjnie prawą nogą w lewy dolny róg bramki.

Teoretycznie The Reds po stracie gola powinni zagrać odważniej i zaangażować większą liczbę zawodników w akcje ofensywne. Tak się jednak nie stało, ponieważ kluczowi zawodnicy gości byli kompletnie niewidoczni. Natomiast Real punktował błędy oponenta. W 36. minucie Kroos kolejny raz w tym meczu zagrał perfekcyjnie wymierzone podanie, które próbował zatrzymać Trent Alexander-Arnold. Anglik nie zrobił tego dobrze, gdyż odegrał głową wprost do Marco Asensio. 25-latek przerzucił futbolówkę nad Alissonem i z łatwością trafił do siatki.

Sytuacja bramkowa na 2:0 to idealnie podsumowanie dzisiejszej gry zespołu Juergena Kloppa. Jego podopieczni nie mieli pomysłu na przejście przez defensywę dobrze zorganizowanego Realu. Byli zbyt bierni w ataku oraz popełnili błędy w obronie. Niemiecki szkoleniowiec w 42. minucie ściągnął z boiska Naby’ego Keitę, a wprowadził Thiago. Do przerwy wynik nie zmienił się, chociaż sędzia Felix Brych nie popisał się kilkukrotnie i obie drużyny mogły mieć rzut karny.

Momenty to za mało

The Reds na drugą połowę wyszli pozytywnie nastawienie. Byli bardziej mobilni o zaangażowani. Postawa ta w 51. minucie zaowocowała golem kontaktowym Diogo Jota oddał strzał, który został zablokowany przez jednego z zawodników Realu. Piłka trafiła do Mohameda Salaha, a ten przymierzył lepiej i pokonał bramkarza.

Królewscy otrząsnęli się po chwili i 65. minucie na tablicy wskazującej wynik widniał rezultat 3:1. Lucas Vazquez wrzucił piłkę z autu do Benzemy, a ten odegrał do Luki Modricia. Chorwat zagrał futbolówkę Vinicusowi, który nie zastanawiał się i momentalnie uderzył kapitalnie w prawy dolny róg bramki. Trafienie dla gospodarzy dobiło Liverpool, który do końca spotkania nie stworzył wybitnej okazji strzeleckiej i ostatecznie przegrał 1:3.