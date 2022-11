PressFocus Na zdjęciu: Franck Kessie

Franck Kessie doznał kontuzji mięśnia dwugłowego lewej nogi we wtorkowym meczu Viktorii Pilzno z Barceloną (2:4). Iworyjczyk dopiero w środę przejdzie badania, ale wstępne diagnozy mówią nawet o sześciotygodniowej przerwie. Oznacza to, że pomocnik nie pomoże Blaugranie w dwóch ostatnich meczach przed Mistrzostwami Świata w Katarze.

Franck Kessie doznał kontuzji bez udziału rywala w drugiej połowie meczu z Viktorią Pilzno

Po spotkaniu Xavi bez ogródek orzekł, że nie wyglądało to dobrze

Według hiszpańskich mediów, Iworyjczyk może pauzować od miesiąca do sześciu tygodni

Kessie z kontuzją mięśnia dwugłowego. Nie zagra aż do powrotu rozgrywek ligowych

FC Barcelona już przed rozegraniem meczu piątej kolejki wiedziała, że na wiosnę zagra jedynie w Lidze Europy. Naturalną koleją rzeczy było więc, że Xavi Hernandez w starciu ostatniej serii gier dał szansę rezerwowym. W pierwszym składzie na murawie stadionu Viktorii Pilzno pojawił się, między innymi, Franck Kessie. Iworyjczyk nie zaprezentował się ze zbyt dobrej strony, bo niżej notowani rywale regularnie forsowali środek pola Blaugrany. Prawdziwy problem pojawił się jednak w 67. minucie. Pomocnik nagle przestał biec i upadł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem. Nie było mowy o kontynuowaniu gry. Xavi wpuścił za byłego gracza AC Milan debiutującego w pierwszej drużynie Marca Casado.

Już na konferencji pomeczowej szkoleniowiec Dumy Katalonii nie ukrywał prawdy; wyznał, że uraz nie wygląda dobrze.

Kessie dopiero w środę przejdzie konkretne badania, ale hiszpańskie media przekonują, że cierpi on na kontuzję mięśnia dwugłowego lewej nogi. Javi Miguel z AS-a uważa, że pomocnik będzie pauzował nawet przez sześć tygodni. Oznacza to, że nie pomoże drużynie w dwóch ostatnich meczach przed mistrzostwami świata. Jego Wybrzeże Kości Słoniowej nie zakwalifikowało się do mundialu, więc będzie mógł skupić się do powrotu do zdrowia i pomocy Barcelonie po wznowieniu rozgrywek. Pierwszy mecz po przerwie na światowy czempionat Blaugrana ma rozegrać 31 grudnia. Będą to derby z Espanyolem.

Kessie wystąpił już w 13 meczach tego sezonu. Strzelił jedną bramkę w Lidze Mistrzów.

