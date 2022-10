PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

„Stara Dama” wygrała 3:1 z Maccabi Hajfa w spotkaniu w ramach 3. kolejki fazy grupowej Champions League. Kibice „Bianconerich” pod koniec meczu musieli drżeć o wynik, ale wszystko zakończyło się happy endem.

Juventus wygrał z zespołem z Izraela 3:1, ale nie obyło się bez problemów

Angel Di Maria zanotował hat-trick asyst

Na listę strzelców wpisali się Rabiot (dwukrotnie), Vlahović oraz David

Maccabi sprawiło problemy Juventusowi

Przed tym meczem zdecydowanym faworytem był Juventus i turyńczycy rzeczywiście poradzili sobie z drużyną z Izraela, ale nie było łatwo. Spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 3:1 dla „Starej Damy”. W 12. minucie tego meczu groźny strzał oddał Dusan Vlahović, ale uderzenie powędrowało obok słupka. Parę minut później swoje okazje ze stałych fragmentów gry miało Maccabi, ale nie stworzyło większego zagrożenia. Wynik spotkania w 36. minucie pojedynku na Allianz Stadium otworzył Adrien Rabiot, który posłał mocne uderzenie i nie dał szans bramkarzowi. Do przerwy na tablicy wyników mieliśmy rezultat 1:0 dla „Bianconerich”.

Zdecydowanie więcej działo się w drugiej części tego pojedynku – w 50. minucie na 2:0 podwyższył Dusan Vlahović, który później mógł zdobyć nawet drugiego gola, ale przebywał na pozycji spalonej. Izraelski klub, który nie miał nic do stracenia, zaczął coraz odważniej atakować, czego efektem był gol Davida w 76. minucie spotkania. Wojciech Szczęsny wyszedł poza pole karne, lecz niestety nie zainterweniował w skuteczny sposób, a zawodnik gości miał przed sobą pustą bramkę. Ekipa z Izraela do końca meczu stworzyła sobie jeszcze kilka okazji – dwa razy uderzyła nawet w słupek, ale ostatecznie to „Bianconeri” zdobyli swoją bramkę, a konkretniej drugi raz na listę strzelców wpisał się Adrien Rabiot i pojedynek zakończył się wynikiem 3:1 dla Juventusu. Cichym bohaterem „Starej Damy” jest Angel Di Maria, który popisał się hat-trickiem asyst. Przemęczony ostatnio Arkadiusz Milik nie podniósł się z ławki rezerwowych.

Sytuacja w grupie H prezentuje się następująco – pierwsze miejsce zajmuje PSG (7 punktów), drugie Benfica (7 oczek), trzecie Juventus (trzy punkty), a tabelę zamyka Maccabi, które przegrało wszystkie trzy spotkania. Tak więc położenie „Bianconerich” póki co jest skomplikowane.