Juventus opublikował komunikat ws. Bremera. Fatalne informacje

Hellraiser Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Juventus bez Bremera do końca sezonu?

Spotkanie RB Lipsk – Juventus zakończyło się po myśli drużyny Thiago Motty, która po niesamowicie emocjonującym meczu wygrała 3:2. Niestety, Bianconeri podczas rywalizacji na Red Bull Arena stracili dwóch podstawowych zawodników. Już w 6. minucie boisko opuścił Gleison Bremer, którego zastąpił Federico Gatti, a zaledwie sześć minut później Francisco Conceicao musiał zmienić Nicolasa Gonzaleza.

Juventus ujawnił najnowsze informacje w sprawie kontuzjowanych piłkarzy:

– Dziś rano Gleison Bremer i Nico Gonzalez przeszli badania diagnostyczne w J|medical, które wykazały u pierwszego z nich kontuzję więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie, a u drugiego niewielki uraz mięśnia prostego uda prawego. Bremer przejdzie operację w najbliższych dniach.

O ile Gonzalez będzie pauzował tylko miesiąc, to absencja Bremera może potrwać nawet do końca sezonu. Wszystko wskazuje na to, że Motta będzie musiał radzić sobie bez swojego kluczowego defensora już do końca rozgrywek.