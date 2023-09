IMAGO / Emmefoto Na zdjęciu: Ivan Provedel

Lazio w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów gościło na swoim stadionie Atletico Madryt

Spotkanie zakończyło się remisem

Wyrównującego gola dla “Biancocelestich” strzelił bramkarz Ivan Provedel

Liga Mistrzów. Atletico Madryt remisuje z Lazio

Na Stadio Olimpico w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów drużyna Lazio mierzyła się z Atletico Madryt. “Biancocelesti” bardzo słabo weszli w nowym sezon, dlatego minimalnym faworytem tego meczu wydawał się zespół z Hiszpanii.

Pierwsza połowa rozpoczęła się zaskakująco od ataków Lazio. Gospodarze grali szybko i kombinacyjnie, co początkowo sprawiało sporo trudności piłkarzom Atletico Madryt. Dobrą okazję do zdobycia gola miał Alessio Romagnoli, ale jego uderzenie głową nieznacznie minęło bramkę Jana Oblaka. Chwilę później groźny strzał oddał z rzutu wolnego Mattia Zaccagni, ale słoweński bramkarz stał na posterunku. Z biegiem czasu to podopieczni Diego Simeone dochodzili do głosu i w 29. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Pablo Barrios. Do końca pierwszej części już niezbyt wiele ciekawego się działo na murawie Stadio Olimpico.

Drugie 45 minut rozpoczęło się od huraganowego ataku gospodarzy. Kilkukrotnie “Biancocelesti” stali przed okazją wyrównania. Najlepszą sytuację zmarnował Ciro Immobile, który będąc sam na sam z Janem Oblakiem, wręcz podał piłkę w ręce bramkarza Atletico. Cofnięty zespół z Madrytu raz po raz próbował grać z kontry, ale tego dnia defensywa Lazio była naprawdę dobrze dysponowana. Podopieczni Maurizio Sarriego przeważali w dalszej części meczu, ale w wielu dogodnych sytuacjach brakowało im dokładności. W 66. minucie Atletico Madryt mogło podwyższyć prowadzenie, ale piłka po uderzeniu Alvaro Moraty wylądowała na słupku. W 85. minucie ożywiły się trybuny Stadio Olimpico, bowiem groźny strzał na bramkę oddał Luis Alberto, ale niestety dla włoskich kibiców, piłka nieznacznie ominęła słupek. W ostatniej akcji meczu doszło do niesamowitej sceny, bowiem wyrównującą bramkę dla Lazio zdobył… bramkarz. Ivan Provedel uderzeniem głową pokonał Jana Oblaka i spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Lazio – Atletico Madryt 1:1

Provedel (90+4′) – Barrios (29′)