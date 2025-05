Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie awansował do finału Ligi Mistrzów. Tak pomocnik Nerazzurri oraz Wojciech Szczęsny skomentowali tę sytuację podczas pomeczowego wywiadu z Canal+Sport.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński i Nicola Zalewski

Zieliński szczęśliwy, Szczęsny dumny

Inter Mediolan awansował do finału Ligi Mistrzów po absolutnie szalonym dwumeczu z Barceloną. Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3, podobnie jak to drugie. W rewanżowym starciu po pierwszej połowie prowadzili 2:0, w drugiej do 92. minuty przegrywali 3:2 po trafieniu Raphinhi w 87. minucie, żeby w doliczonym czasie gry Nerazzurri wyrównali na 3:3.

W dogrywce wynik spotkania ustalił Davide Frattesi i Inter tym samym awansował do finału Ligi Mistrzów, gdzie zagrają ze zwycięzcą drugiego półfinału, a więc Paris Saint-Germain lub Arsenalem.

Zobacz WIDEO: Program Polak+ w Interze Mediolan

Piotr Zieliński miał okazję przyczynić do sukcesu swojego zespołu. Polski pomocnik pojawił się na boisku w 79. minucie spotkania. Po spotkaniu nie ukrywał radości. Celem reprezentanta Polski jest oczywiście sięgnięcie w finale po trofeum.

Piotr Zieliński: "Mam nadzieję, że uda nam się sięgnąć po trofeum, bo nie będę ukrywał, że to marzenie z dziecięcych lat i ciężko na to pracowałem" 😍 Posłuchajcie rozmowy z @Michal_Zyro 🗣️ pic.twitter.com/nCeh98cyiw — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 6, 2025

Z kolei Wojciech Szczęsny był dumny ze swojego zespołu. Polski bramkarz Barcelony uważa, że młodzi zawodnicy z pewnością kiedyś zdobędą wymarzoną Ligę Mistrzów.

Wojciech Szczęsny: "Bardziej niż zły jestem dumny z tych młodych chłopaków. Dla większości z nich to jest początek kariery. Dzisiaj przegrali i wszystkim będzie trochę smutno, ale udowodnili, że wygrają jeszcze sobie ten puchar parę razy w życiu" pic.twitter.com/y8Gip8Fi8E — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 6, 2025

Podczas spotkania Hansi Flick w 91 minucie jeszcze przed dogrywką wpuścił Roberta Lewandowskiego. Z kolei Nicola Zalewski całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych.

Zobacz także: Dwóch Polaków zagra w finale Ligi Mistrzów. Mogą dołączyć do nich kolejni