Manchester City zremisował na Santiago Bernabeu (1:1)

Po zakończeniu spotkania Pep Guardiola przyznał, że Real Madryt sprawił jego zawodnikom sporo problemów

Hiszpan uważa, że nadchodzący rewanż na Etihad Stadium będzie dla Obywateli jak finał

“Gdy byliśmy lepsi, strzelili gola, potem my trafiliśmy, gdy lepsi byli oni”

Real Madryt zdołał wyjść na prowadzenie po pięknym golu Viniciusa, ale po przerwie Manchester City odpowiedział za sprawą Kevina De Bruyne. Ostatecznie Obywatele wywieźli z Santiago Bernabeu niezły wynik, a o kwestii awansu zadecyduje rewanż na Etihad.

– Gdy byliśmy lepsi, oni strzelili bramkę. Kiedy lepiej prezentowali się oni, my zdobyliśmy gola. Równe, bardzo równe spotkanie. Na Bernabeu w półfinale mieliśmy trochę dobrych momentów, a parę trudnych z powodu ich jakości podczas gry piłką. W następną środę czeka nas finał przed naszymi ludźmi – powiedział Pep Guardiola. – Grali często po lewej stronie. Są w tym naprawdę dobrzy, ale potem Kevin De Bruyne zdobył fantastycznego gola. To bardzo wymagający rywal, ze swoim doświadczeniem i jakością. Wracamy do Manchesteru, by zastanowić się, co możemy zrobić lepiej – dodał.

Rewanżowe starcie na stadionie Manchesteru City odbędzie się w przyszłą środę (17 maja).

