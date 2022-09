fot. PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City przygotowuje się do spotkania z Sevillą w ramach 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pep Guardiola domaga się od swoich podopiecznych lepszych występów i zapewnia, że dobra postawa Erlinga Haalanda nie wystarczy do wygrywania trofeów.

Manchester City zmierzy się we wtorek z Sevillą

W ekipie mistrza Anglii najlepszą formą dysponuje Erling Haaland, który w Premier League ma już na koncie 10 bramek

Pep Guardiola przyznaje, że sama postawa Norwega nie wystarczy do wygrania Ligi Mistrzów

Guardiola oczekuje lepszej gry od piłkarzy mistrza Anglii

Manchester City ma za sobą już sześć ligowych spotkań. Cztery z nich zakończyły się zwycięstwem, natomiast w dwóch padł bramkowy remis. Mistrzowie Anglii prezentują niesamowitą siłę ofensywną, natomiast problemy sprawia im gra w obronie. W meczach z Newcastle United i Crystal Palace stracili łącznie aż pięć bramek.

Na początku sezonu najjaśniej błyszczy ściągnięty tego lata Erling Haaland, który do siatki rywali trafiał już dziesięciokrotnie. Nie ulega wątpliwościom, że to na chwilę obecną najsilniejsza broń w ekipie Manchesteru City. Pep Guardiola przekonuje natomiast, że dobra postawa norweskiego napastnika nie wystarczy do wygrania Ligi Mistrzów. Domaga się tym samym lepszej gry od swoich podopiecznych.

Zawsze mam wiarę, ale jeśli będziemy polegać tylko na ramionach Erlinga, nie wygramy Ligi Mistrzów. To, co musimy zrobić, to grać dobrze, tworzyć szanse, aby pomóc mu zdobywać bramki i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić.

On ma specjalną jakość i w ważnych meczach może rozwiązać problemy, które mamy, ale jeśli nie będziemy grać dobrze, nie będziemy wygrywać meczów w Lidze Mistrzów czy Premier League – zapewnia hiszpański menedżer.

We wtorek Manchester City zmierzy się w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów z Sevillą.

Zobacz również: Antony wspomina swoją premierową bramkę w Man Utd. “Miałem gęsią skórkę”