Guardiola: potrzebujemy dwóch wyjątkowych meczów

Josep Guardiola przyznał na przedmeczowej konferencji prasowej, że Manchester City potrzebuje dwóch wyjątkowych meczów, aby pokonać Real Madryt w półfinale Ligi Mistrzów i awansować do finału tych rozgrywek. Już we wtorek pierwsza odsłona dwumeczu. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Pep Guardiola wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Realem Madryt

Hiszpan przyznał, że jego zespół będzie potrzebował dwóch wyjątkowych spotkań

Zapowiada się niezwykle interesująca batalia o finał Ligi Mistrzów

“Powiedziałem swoim graczom, żeby cieszyli się grą“

To trzeci raz w ciągu siedmiu sezonów, gdy City dotarło do półfinału Ligi Mistrzów, podczas gdy Real jest na tym etapie rozgrywek po raz dziesiąty w ciągu 12 lat i dąży do wygrania turnieju po raz pierwszy od czasu pokonania Liverpoolu 3:1 w 2018 roku.

– To zaszczyt być tutaj w półfinale Ligi Mistrzów, grając z Realem Madryt. W ostatniej dekadzie zaistnieliśmy w Europie i to jest dla nas ważne. Staramy się dobrze wykonywać swoją pracę. Gdybyśmy mieli konkurować z ich historią, nie mielibyśmy szans. Ona mówi sama za siebie Ale na boisku rywalizujemy jedenastu na jedenastu. Musimy wykorzystać swoją szansę. Potrzebujemy dwóch wyjątkowych meczów, aby awansować – powiedział Pep Guardiola.

– Musimy mieć chęć rywalizacji. Gra przeciwko Realowi Madryt to niesamowity test i chcemy go zdać. Na boisku będziemy cierpieć, formacje muszą zagrać bardzo blisko siebie, a kiedy będziemy przy piłce musimy próbować zaatakować. Tak samo byłoby w przypadku rywalizacji z Bayernem czy Barceloną. Oni są na tym poziomie od lat. My dopiero się tego uczymy. To dobra lekcja na przyszłość – dodał menedżer Manchesteru City.

– Przebieg tego dwumeczu nie zależy już ode mnie czy Carlo Ancelottiego. Piłkarze mają wszystko w swoich nogach i to oni będą musieli udowodnić na boisku swoją wyższość. Powiedziałem swoim graczom, żeby cieszyli się grą. Nie wiadomo, kiedy ponownie uda nam się dostać na ten poziom. Najważniejsze, aby pozostali sobą w dobrych i złych momentach – zakończył Hiszpan.

W drugim półfinale Liverpool zmierzy się z Villarreal.

