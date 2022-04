Manchester City – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (26.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Manchester City – Real Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. We wtorek zainaugurowana zostanie rywalizacja w półfinałach Ligi Mistrzów. Już w pierwszym spotkaniu czeka nas wielki hit, w którym drużyna mająca nadzieję na pierwszy w historii triumf w tych rozgrywkach zmierzy się z rekordzistą pod względem liczby zwycięstw.

Etihad Stadium Liga Mistrzów Manchester City Real Madryt 1.57 4.60 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2022 20:39 .

Manchester City – Real Madryt, typy i przewidywania

Mecz z udziałem tych kibiców to gwarancja emocji. We wtorkowy wieczór powinniśmy być świadkami intensywnego spotkania, w których obie drużyny będą starały się wykorzystać każdą nadarzającą się okazje do ataku. Możemy spodziewać się prowadzenia gry przez gospodarzy, do czego przyzwyczaili nas już w tym sezonie. Z drugiej strony Real już kilkakrotnie pokazał, że wie jak wyprowadzać zabójcze kontrataku. Spodziewamy się w tym meczu nie tylko emocji, ale również bramek i to z obu stron. Nasz typ: BTTS.

Manchester City – Real Madryt, ostatnie wyniki

Manchester City czeka bardzo intensywna końcówka sezonu. Obywatele nie tylko rozegrają dwa bardzo trudne półfinałowe spotkania Ligi Mistrzów z Realem Madryt, ale także wkraczają w decydującą fazę walki o mistrzostwo Anglii. Aktualnie mają jeden punkt przewagi nad Liverpoolem i rywalizacja w ostatnich kolejkach między tymi zespołami zapowiada się pasjonująco.

W ćwierćfinale Ligi Mistrzów podopieczni Josepa Guardioli nie bez problemów uporali się w dwumeczu z Atletico Madryt, najpierw wygrywając skromnie 1:0, ale jak najbardziej zasłużenie przed własną publicznością, a następnie remisując bezbramkowo na Wanda Metropolitano. Od czasu rewanżowego pojedynku zdążyli rozegrał również trzy mecze na krajowych arenach. W półfinałowym meczu Pucharu Anglii przegrali na londyńskim Wembley 2:3 z Liverpoolem, natomiast w lidze odnieśli dwa pewne zwycięstwa u siebie nad niżej notowanymi zespołami Brightonu (3:0) i Watfordu (5:1).

Real Madryt jest w znacznie lepszej sytuacji, bowiem może już koncentrować na rywalizacje w Lidze Mistrzów. Królewscy są już praktycznie pewni zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, bowiem ich przewaga nad drugą w tabeli Barceloną i trzecią Sevillą na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu wynosi aż 15 punktów. Drużynie Carlo Ancelottiego do pełnie szczęścia brakuje więc już tylko jednego punktu.

Królewscy w poprzednich dwóch rundach stoczyli bardzo zacięte pojedynki z Paris Saint-Germain (0:1, 3:1) i Chelsea (3:1, 2:3). Z obu wyszli obronną ręką i dobrą formę na europejskiej arenie będą chcieli potwierdzić także w konfrontacji z Manchesterem City. W lidze obecnie Real może się pochwalić czterema wygranymi z rzędu, a w ostatnich dwóch kolejkach wygrywał na wyjeździe z Sevillą (3:2) i Osasuną Pampeluna. Prawdziwym sprawdzianem formy dla Realu będzie jednak wtorkowe spotkanie na Etihad Stadium.

Manchester City – Real Madryt, prawdopodobieństwo wygranej

Manchester City – Real Madryt, historia

Wtorkowy mecz nie będzie pierwszą konfrontacją tych zespołów w historii. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obie drużyny mierzyły się ze sobą sześć razy na boiskach Ligi Mistrzów. Bilans tych konfrontacji jest wyrównany, bowiem obie mają na swoim koncie po dwa zwycięstwa, a dwa pojedynki zakończyły się remisami.

Do ostatnich ich pojedynków doszło w trakcie sezonu 2019/20, w ramach 1/8 finału. Górą w dwumeczu okazał się Manchester City, który oba spotkania wygrał 2:1. W pierwszym pojedynku na Santiago Bernabeu jako pierwsi na prowadzenie wyszli Królewscy po strzale Isco, ale losy rywalizacji odwrócili Gabriel Jesus i Kevin de Bruyne. W rewanżu pierwszego gola zdobył dla gospodarzy Raheem Sterling, a na trafienie to odpowiedział Karim Benzema. W drugiej połowie drugie zwycięstwo Manchesterowi City zapewnił jednak Jesus.

W 2016 roku oba kluby rywalizowały na tym samym etapie co teraz, walcząc o awans do finału. Po bezbramkowym remisie na Etihad Stadium, o losach awansu w rewanżu zadecydowało samobójcze trafienie Fernando.

Manchester City – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Przed wtorkowym spotkaniem na Etihad Stadium bukmacherzy w roli zdecydowanego faworyta stawiają zespół Manchesteru City, na zwycięstwo którego kursy nie przekraczają 1.60. Z kolei kursy na wygraną gości z Madrytu potrafią sięgać nawet 6.40.

Manchester City – Real Madryt, przewidywane składy

Szkoleniowiec gospodarzy Josep Guardiola nie będzie miał we wtorek do swojej dyspozycji pauzującego za żółte kartki Joao Cancelo, a pod znakiem zapytania stoją występy Kyle’a Walkera i Johna Stonesa. Można oczywiście spodziewać się także innych zmian w podstawowym składzie Obywateli w porównaniu do ostatniego ligowego spotkania, podczas którego odpoczywali między innymi Phil Foden, Riyad Mahrez i Bernardo Silva.

W zespole Realu na pewnie zabraknie trzech zawodników – Mariano Diaza, Edena Hazarda i Luki Jovicia, ale żaden z nich nie mógłby raczej liczyć na występ od pierwszej minuty. W trakcie weekendowego meczu z Osasuną Pampeluna urazu nabawił się David Alaba, ale wszystko wskazuje na to, że będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego.

Manchester City: Ederson – Walker, Dias, Laporte, Zinchenko – Silva, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Jesus, Sterling

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Nacho, Marcelo – Kroos, Camavinga, Modric – Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Manchester City – Real Madryt, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie 1/2 finału Ligi Mistrzów będzie transmitowane “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 1. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00 i skomentują go Bożydar Iwanow oraz Andrzej Niedzielan. Samo spotkanie poprzedzi również przedmeczowe studio, które rozpocznie się dwie godziny wcześniej, a zasiądą w nim Jerzy Mielewski, Roman Kołtoń, Piotr Urban, Jerzy Engel i Tomasz Hajto.

