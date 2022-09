fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland bardzo efektownym uderzeniem pokonał w środę bramkarza Borussii Dortmund i zagwarantował Manchesterowi City zwycięstwo. Pep Guardiola porównuje trafienie norweskiego napastnika do bramki słynnego Johana Cruyffa.

Manchester City pokonał w środę Borussię Dortmund 2-1

Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Erling Haaland

Pep Guardiola zachwyca się trafieniem Norwega i porównuje je do gola Johana Cruyffa

Haaland jak Cruyff

Dyspozycja strzelecka Erlinga Haalanda w barwach Manchesteru City przerasta wszelkie oczekiwania. Okres aklimatyzacji w nowym klubie przebiegł niezwykle szybko, bowiem Norweg już od pierwszych spotkań zachwycał kibiców. W środę dołożył on kolejną, już 13 bramkę w obecnym sezonie.

Mistrzowie Anglii długo nie mogli sforsować defensywy Borussii Dortmund. Ich męki zakończył John Stones, który popisał się ładnym trafieniem z dystansu. Na prowadzenie wyprowadził ich natomiast już kilka minut później Erling Haaland, który bardzo efektownym uderzeniem wykończył świetne dośrodkowanie zewnętrzną częścią stopy Joao Cancelo.

Co zrobili piłkarze Manchesteru City?! Najpierw John Stones, a następnie oczywiście Erling Haaland. Genialne trafienia w meczu z BVB! #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/YCQIGx1vbz — Polsat Sport (@polsatsport) September 14, 2022

Pod wrażeniem całej akcji zespołu i trafienia Haalanda był menedżer Pep Guardiola, który porównał sytuację do gola słynnego Johana Cruyffa.

Może ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, jaki wpływ w moim życiu miał Johan Cruyff. Jako człowiek, nauczyciel, menedżer i mentor. Lata temu Cruyff strzelił niewiarygodną bramkę na Camp Nou przeciwko Atletico Madryt. To było dość, dość, dość podobne do gola Haalanda. Gdy Erling trafił, myślałem, że to było naprawdę podobne – przekonywał Guardiola.

Wspomniana bramka legendy FC Barcelony padła w sezonie 1973/1974.

Zobacz również: Neymar ukarany za cieszynkę, gwiazdor ma pretensje do sędziego