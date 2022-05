fot. PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City w środę wieczorem rozegra rewanżowe spotkanie w ramach 1/2 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Ekipa z Premier League przystąpi do tej potyczki z zaliczką jednego gola. Przed tym starciem kilka słów wyraził na konferencji prasowej opiekun Obywateli.

Man City i Real Madryt stworzyły kapitalne widowisko przed tygodniem w półfinale Ligi Mistrzów

W środę wieczorem rozegrane zostanie rewanżowe starcie, w którym rozstrzygnie się kto zagra w finale na Stade de France

Kilka słów przed batalią na stadionie w Madrycie wyraził trener Josep Guardiola

“Najważniejsze, aby nie powtarzać błędów z przeszłości”

Manchester City wygrał pierwsze spotkanie z Realem Madryt na Etihad Stadium 4:3. Bez wątpienia było to jedno z najlepszych starć w tej edycji elitarnych rozgrywek. Trener Josep Guardiola podzielił się swoimi oczekiwania dotyczącymi rewanżowe starcia w Lidze Mistrzów.

– Obie drużyny mogą dominować w jednym meczu. Będziemy chcieli zwyciężyć i po raz drugi z rzędu dotrzeć do finału. Zagramy tak samo, jak w pierwszym meczu. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy – mówił Josep Guardiola cytowany przez Mundo Deportivo.

– Czasami popełniasz błędy, a potem pokazujesz znakomitą grę. Dzieje się również na odwrót. Nie możemy oglądać się za siebie. Czy doświadczenie nam pomoże? Pytanie brzmi, czego nauczyło to doświadczenie. Najważniejsze, aby nie powtarzać błędów z przeszłości – kontynuował Hiszpan.

– Rewanż na Santiago Bernabéu to świetny test. Musimy go zdać, aby dotrzeć do finału – zakończył opiekun The Citizens.

Potyczka Man City z Królewskimi odbędzie się na Santiago Bernabeu w środę wieczorem. Spotkanie zacznie się o 21:00.

