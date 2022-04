Pressfocus Na zdjęciu: Diego Simeone

Diego Simeone podał listę zawodników, którzy pojadą do Manchesteru, by we wtorek zmierzyć się z Manchesterem City w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W składzie zabrakło między innymi kontuzjowanego Jose Marii Gimeneza i Yannicka Ferreiry Carrasco.

We wtorek Atletico zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Manchesterem City

W składzie zabraknie Gimeneza i Carrasco

Urugwajczyk jest kontuzjowany, a Belg pauzuje za kartki

Luka w obronie wobec braku Gimeneza

W ostatnich tygodniach Atletico Madryt znacząco poprawiło swoją grę i rezultaty. Mistrz Hiszpanii wygrał wszystkie sześć ostatnich spotkań ligowych i nie odstępuje na krok FC Barcelony w ligowej tabeli. Mimo to, ekipie Diego Simeone daje się niewielkie szanse w dwumeczu z Manchesterem City.

W poniedziałek Simeone podał kadrę na pierwszy mecz z Manchesterem City. Zabrakło w niej jednego z kluczowych zawodników formacji obronnej – Jose Marii Gimeneza. Urugwajczyk z powodu urazu do Manchesteru nie pojedzie. 27-latek musiał opuścić murawę jeszcze przed końcem spotkania z Deportivo Alaves z powodu kłopotów mięśniowych. To ogromna strata dla trenera. Do tej pory Gimenez zagrał już w 29 meczach w tym sezonie.

¡Aquí está la 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 para la ida de cuartos de la @LigadeCampeones! 👇 pic.twitter.com/EMgs2WTnol — Atlético de Madrid (@Atleti) April 4, 2022

Oprócz niego w składzie zabraknie innego ważnego zawodnika, jakim jest Yannick Ferreira Carrasco. Belg wciąż jest zawieszony za otrzymanie czerwonej kartki w meczu z FC Porto. Atletico Madryt zmierzy się z Manchesterem City w najbliższy wtorek o godzinie 21:00.

Kadra Atletico:

Bramkarze: Oblak, Lecomte, Christian Gomez

Obrońcy: Ibra Camara, Lodi, Savic, Wass, Felipe, Hermoso, Reinildo, Vrsaljko

Pomocnicy: Kondogbia, De Paul, Koke, Llorente, Javi Serrano.

Napastnicy: Lemar, Joao Félix, Luis Suárez, Griezmann, Correa,

