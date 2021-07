Legia Warszawa rozegra we wtorek rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z Florą Tallinn. Po pierwszym meczu bliżej awansu są podopieczni Czesława Michniewicza. Jedną z niewiadomych przez zbliżającym się meczem jest zastępstwo dla kontuzjowanego Bartosza Kapustki, o czym podczas poniedziałkowej konferencji prasowej mówił szkoleniowiec.

Legia Warszawa we wtorek zagra na wyjeździe z Florą Tallinn w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów

Po pierwszym meczu bliżej awansu do kolejnej rundy są mistrzowie Polski, którzy u siebie wygrali 2:1

Jedną z niewiadomych, jeżeli chodzi o podstawowy skład Legii na wtorkowe spotkanie jest zastępstwo dla Bartosza Kapustki

Flora – Legia. Znaki zapytania

W rewanżowym meczu z Florą na pewno nie wystąpi zdobywca jednej z bramek w pierwszym meczu – Bartosz Kapustka, którego poważna kontuzja kolana wyłączyła z gry na wiele miesięcy. Z problemami zdrowotnymi zmagali się ostatnio również Bartosz Slisz i Joel Abu Hanna. Ich występ stoi jeszcze pod znakiem zapytania. – Z kadry wypadł nam Kacper Kostorz, w jego miejsce wskoczył Szymon Włodarczyk. Wczoraj nie trenował Bartosz Slisz i dziś zobaczymy, czy będzie gotowy do gry. Mocno poobijany jest Joel Abu Hanna, ale powinien być gotowy. Pozostali zawodnicy mogą zagrać w jutrzejszym meczu – mówił Michniewicz podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

– W ostatnim spotkaniu wielu graczy zagrało bardzo dobrze. Przykładem takiego zawodnika jest siedzący obok mnie Rafa Lopes. Decyzję odnośnie składu podejmiemy po ostatnim treningu. Myślę, że nie będzie się on zbyt różnił od składu z pierwszego spotkania. Oczywiście zabraknie Bartosza Kapustki – kontynuował.

Kto zastąpi Kapustkę?

Szkoleniowiec mistrzów Polski przyznaje, że kandydatów do zastąpienia Kapustki w podstawowym składzie jest trzech – Bartosz Slisz, Ernest Muci i Josue.

– Rozważamy kilka wariantów zastąpienia Bartka Kapustki. Istotny wpływ na skład będzie miała sytuacja Bartosza Slisza, czy będzie on gotowy do gry. Musimy być gotowi na każdy wariant. Ernest Muci i Josue grają bardziej ofensywnie niż Bartek Slisz, ale bierzemy ich też pod uwagę – powiedział Czesław Michniewicz.

Rafa Lopes: nigdy się nie poddaję

W poniedziałkowej konferencji prasowej udział wziął również bohater Legii Warszawa z pierwszego spotkania – Rafa Lopes. Portugalczyk w doliczonym czasie gry zdobył bramkę na wagę zwycięstwa. – W życiu nigdy się nie poddaję. Kiedy wynik jest niekorzystny, nie opuszczam głowy, ale walczę do końca. Może dlatego potrafię strzelić gola w ważnym momencie. Chcę jednak strzelać gole w ogóle, nie tylko te ważne gole. Nie chcę być postrzegany jako zawodnik od specjalnych bramek – mówił napastnik.

– Po pierwszym meczu wiemy, że Flora to bardzo dobra drużyna i musimy być uważni. Sztab właściwie nas do tej konfrontacji przygotował. Oczywiście na boisku nie da się wszystkiego przewidzieć, przykładem była kontuzja Bartka Kapustki. Jesteśmy silną grupą i dobrą drużyną, jesteśmy gotowi do tego spotkania – dodał Rafa Lopes.

