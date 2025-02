AC Milan we wtorek mierzył się z Feyenoordem Rotterdam w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów. Finalnie do 1/8 finału awansowała holenderska drużyna, która zremisowała w rewanżu 1:1. Jednak pierwsza rywalizacja ich łupem.

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao oraz Jakub Moder

Feyenoord wyeliminował Milan! Jakub Moder w 1/8 finału Ligi Mistrzów

AC Milan i Feyenoord Rotterdam rywalizowali ze sobą w pierwszym wtorkowym spotkaniu rewanżowym fazy play-off Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz nie poszedł po myśli drużyny Sergio Conceicao, którzy musieli uznać wyższość holenderskiego zespołu. Rywalizacja zakończyła się rezultatem 1:0. A zwycięskiego gola strzelił Igor Paixao.

Spotkanie na San Siro wyśmienicie rozpoczęło się dla gospodarzy. AC Milan już w pierwszych sekundach meczu wyszedł na prowadzenie i tym samym wyrównał stan rywalizacji dwumeczu. Na listę strzelców wpisał się Santiago Gimenez, który jeszcze kilka tygodni temu był przecież zawodnikiem Feyenoordu Rotterdam. Pierwsza odsłona była niezwykle wyrównana, ale padło tylko jedno trafienie, które było autorstwa Meksykanina.

CO ZA POCZĄTEK MECZU NA SAN SIRO?! 😲 Santiago Giménez zdobywa bramkę już w pierwszej minucie meczu i Milan prowadzi z Feyenoordem! 🔥



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 18, 2025

Druga połowa rozpoczęła się inaczej o 180 stopni dla AC Milanu. Od 51. minuty gospodarzy musieli radzić sobie w osłabieniu. Czerwonym kartonikiem został ukarany Theo Hernandez. Szymon Marciniak nie dał się nabrać na symulkę Francuza i wyrzucił go z boiska. Feyenoord Rotterdam zaczął przejmować inicjatywę i już w 74. minucie wyszedł na prowadzenie w dwumeczu. Do bramki strzeżonej przez Mike’a Maignana trafił Julian Carranza. Rossoneri nie zdołali odrobić strat i finalnie to właśnie Holendrzy awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

FEYENOORD WYRÓWNUJE! 🔥 Julián Carranza trafia do siatki na San Siro! Ten wynik daje awans ekipie z Holandii! 🤯



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 18, 2025

Feyenoord Rotterdam już może czekać na piątkowe losowanie Ligi Mistrzów. Holendrzy tego dnia poznają rywala w 1/8 finału. Będzie to Arsenal lub Inter Mediolan.

AC Milan – Feyenoord Rotterdam 1:1 (w dwumeczu 1:2)

Gimenez (1′) – Carranza (74′)