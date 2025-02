Emery skreślił gwiazdę Aston Villi. Nie zagra w Lidze Mistrzów

Donyell Malen w styczniu został piłkarzem Aston Villi. Jak podaje portal The Sun ze względu na zbyt dużą liczbę transferów Unai Emery podjął decyzję, że Holender nie zostanie zgłoszony do Ligi Mistrzów.

Źródło: The Sun

Donyell Malen nie zagra w Lidze Mistrzów

Aston Villa podczas zimowego okna transferowego dokonała nie tylko ciekawych, ale przede wszystkim głośnych wzmocnień. Na Villa Park w styczniu sprowadzono takich graczy jak Marcus Rashford, Marco Asensio, Axel Disasi, Donyell Malen i Andreas Garcia.

Co ciekawe nowe nabytki kosztowały jedynie 38 milionów euro, a ich wartość na rynku transferowym wynosi prawie 150 mln euro. Bez wątpienia okno transferowe w wykonaniu Aston Villi trzeba uznać za bardzo udane. Niemniej jednak pięć nowych zawodników to problem w rejestracji do gry w Lidze Mistrzów. Szeroka kadra zespołu wymusiła na Unaiu Emerym podjęcie odważnej, a zarazem szokującej decyzji.

Z informacji opublikowanych przez The Sun dowiadujemy się, że Aston Villa oficjalnie potwierdziła kadrę na fazę pucharową Ligi Mistrzów. Wśród nieobecnych znalazła się nowa gwiazda – Donyell Malen. Holender przeniósł się do Premier League z Borussii Dortmund za 25 milionów euro. Warto zaznaczyć, że w poprzednim sezonie był ważną częścią w drużynie BvB, która awansowała do wielkiego finału. W bieżących rozgrywkach europejskich pucharów rozegrał 5 spotkań, zdobywając dwie bramki i notując asystę.

Z nowych graczy w Lidze mistrzów nie zagra również Andreas Garcia. Z kolei na występy w fazie pucharowej liczyć mogą Marcus Rashford, Axel Disasi i Marco Asensio.

Podopieczni Unaia Emery’ego w fazie ligowej zajęli niespodziewanie 8. miejsce, dzięki czemu bezpośrednio awansowali do 1/8 finału. O awans do ćwierćfinału Aston Villa zagra ze zwycięzcą dwumeczu Sporting – Borussia lub Club Brugge – Atalanta.