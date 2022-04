PressFocus Na zdjęciu: Unai Emery

Villarreal w środę zmierzy się w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Przed Żółtą Łodzią Podwodną wyjątkowo ciężkie zadanie, ale Unai Emery przekonuje, że jego zespół wyrobił już sobie markę w najważniejszych rozgrywkach w Europie.

Villarreal trafił do Ligi Mistrzów po zwycięstwie w Lidze Europy. W tym sezonie okazał się już lepszy od Manchesteru United i Atalanty, w 1/8 finału wyeliminował też Juventus

Unai Emery twierdzi, że teraz jego drużyna nie jest już niespodzianką dla swych rywali

W środę Żółta Łódź Podwodna zmierzy się z Bayernem Monachium

Emery: spróbujemy wykorzystać nasze silne strony, by zranić Bayern

Villarreal kontynuuje swój europejski sen. Zespół dostał się do tegorocznej Ligi Mistrzów po triumfie w Lidze Europy. Żółta Łódź Podwodna nie była jednak faworytem do awansu z grupy, w której znalazła się m.in. z Manchesterem United czy Atalantą. Hiszpanie nie tylko awansowali dalej, ale i wyeliminowali wielki Juventus.

– Awansowaliśmy z trudnej grupy z Manchesterem United i Atalantą. Później po świetnym pojedynku wyeliminowaliśmy Juventus. Mierzyliśmy się z ważnymi przeciwnikami, zarówno w tym, jak i poprzednim sezonie. Całe to doświadczenie sprawia, że odrzucamy możliwość zostania czarnym koniem rozgrywek. Musimy jednak rozegrać perfekcyjny mecz – powiedział Unai Emery.

Przed jego drużyną ogromne wyzwanie – starcie z Bayernem Monachium. Trener Nagelsmann zapowiedział, że jego gracze spróbują zamknąć kwestię awansu w pierwszym meczu.

– Myślę, że był szczery. Są faworytami i w ciągu 90 minut mogą zrobić różnicę. Szanujemy Bayern, przeanalizowaliśmy ich grę. Spróbujemy zidentyfikować nasze mocne strony, by zobaczyć, gdzie możemy ich zranić. Jednocześnie spróbujemy rozegrać taki mecz, by po nim wciąż pozostać przy życiu w kwestii awansu. Czeka nas wyjątkowy moment. Nie możemy się go doczekać – zapowiedział Hiszpan.

Początek starcia już w środę o godzinie 21:00.

Villarreal Bayern Monachium 6.00 4.60 1.61 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2022 12:59 .

