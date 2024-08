El. LM: Jagiellonia błyskawicznie odrobiła stratę z pierwszego meczu [WIDEO]

Jagiellonia Białystok we wtorek mierzyła się z BBodo/Glimt w rewanżowym spotkaniu III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski błyskawicznie objął prowadzenie w rywalizacji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bodo/Glimt - Jagiellonia Białystok

Jagiellonia z golem w czwartej minucie

Jagiellonia Białystok z dużymi nadziejami przystępowała do rewanżowej potyczki z Bodo/Glimt. Mistrz Polski co prawda przegrał pierwsze spotkanie, ale tylko jednego gola musiał odrobić przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy. Tym samym sprawa awansu do kolejnej fazy rozgrywek była otwarta.

Norwegowie już w czwartej minucie stracili gola. Po akcji, w której udział brali między innymi Afimico Pululu i Jesus Imaz ostatecznie miało miejsce trafienie samobójcze. Pechowcem okazał się Patrikc Berg, od którego odbiła się piłka. Tym samym w dwumeczu miał już miejsce rezultat 1:1 i drużyna Adriana Siemieńca znów mogła wierzyć w to, że jeszcze będzie jej dane zagrać jesienią w elitarnych rozgrywkach.

W trakcie sezonu 2024/2025 zaliczyła jak na razie sześć spotkań i była w nich bezkompromisowa. Jagiellonia wygrała pięć meczów, pozostawiając w pokonanym polu między innymi Radomiaka (3:2) czy Stal Mielec (2:0). Z placu gry na tarczy białostoczanie schodzili tylko po starciu z aktualnym liderem ligi norweskiej (0:1).

Tymczasem w sobotę Żółto-czerwoni rozegrają kolejny mecz ligowym. Zmierzą się w nim w roli gospodarza z Cracovią. Spotkanie zacznie się o godzinie 14:45. W przypadku awansu do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów na drodze mistrza Polski stanąć może Crvena Zvezda.

