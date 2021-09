Liga Mistrzów – dzisiejsze mecze (14.09.2021)

Liga Mistrzów to rozrywki wyczekiwane przez fanów futbolu. Na wtorek 14 września zaplanowano miedzy innymi mecz Barcelona – Bayern. Sprawdź kto jeszcze wybiegnie dziś na boiska.

Liga Mistrzów wraca już dzisiaj

Na 14 września zaplanowano osiem meczów, w tym jeden hit

Sprawdź, które kluby zaprezentują dzisiaj swoje umiejętności

Young Boys Berno – Manchester United

W letnim oknie transferowym Manchester United dokonał ogromnych wzmocnień. Szeregi tego klubu zasilili: Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho oraz Raphael Varane. W związku z tym Czerwone Diabły znacząco zwiększyły swoje szanse w startującej już dzisiaj edycji Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce angielski zespół zagra na Stadion Wankdorf ze szwajcarskim Young Boys Berno.

Chelsea FC – Zenit Sankt Petersburg

Teoretycznie łatwe zadanie na starcie ma również obrońca trofeum Ligi Mistrzów, czyli Chelsea. Do londyńskiej ekipy dołączył Romelu Lukaku, który ma pomóc The Blues w osiągnięcie sukcesu. Ponowna wygrana jest trudna, ale nie niemożliwa. Zawodnicy Thomasa Tuchela we wtorkowy wieczór zagrają na Stamford Bridge z rosyjskim Zenitem.

Lile OSC – VFL Wolfsburg

Grupa G teoretycznie jest najbardziej wyrównana w edycji 2021/2022. Nie ma w niej żadnego wyraźnego faworyta, a to zwiastuje ciekawą walkę o awans do samego końca fazy grupowej. We wtorek na Stade Pierre-Mauroy również nie powinno zabraknąć emocji. Mistrz Francji podejmie u siebie czwarty zespół poprzedniego sezonu Bundesligi.

FC Barcelona – Bayern Monachium

Niekwestionowany szlagier wtorkowych zmagań Ligi Mistrzów będzie miał miejsce na Camp Nou, gdzie Barcelona spróbuje odegrać się Bayernowi za upokorzenie sprzed roku (Bawarczycy triumfowali 8:2). Faworytem jest niemiecki zespół, ale futbol jest nieprzewidywalny. Powinniśmy zobaczyć świetne widowisko.

Wtorkowe mecze 1. kolejki Ligi Mistrzów: program

Grupa E:

21:00 FC Barcelona – Bayern Monachium

21:00 Dynamo Kijów – Benfica Lizbona

Grupa F:

18:45 Young Boys Berno – Manchester United

21:00 Villarreal CF – Atalanta Bergamo

Grupa G:

18:45 Sevilla FC – Red Bull Salzburg

21:00 Lille OSC – VfL Wolfsburg

Grupa H:

21:00 Chelsea FC – Zenit Sankt Petersburg

21:00 Malmo FF – Juventus



