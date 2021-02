Kłopoty PSG! Neymar może nie zagrać nawet w rewanżu z Barceloną

Paris-Saint Germain opublikowało w czwartek po południu oświadczenie, w którym poinformowało, że Brazylijczyka czeka czterotygodniowa przerwa.

Choć w środę Paris-Saint Germain awansowało do kolejnej rundy Pucharu Francji, Neymar nie będzie dobrze wspominał pojedynku z Caen. Brazylijczyk opuścił boisko po godzinie gry w wyniku kontuzji. Media od razu zaczęły spekulować, czy gwiazda paryżan będzie gotowa na pierwszy mecz z Barceloną. Jak się okazuje, wątpliwy jest nawet występ Neymara w rewanżu, zaplanowanym na 10 marca.

“Neymar Jr doznał w środę wieczorem uszkodzenia mięśnia lewego przywodziciela. Po przeprowadzonych badaniach klinicznych i skanach ustalono, że będzie on nieobecny przez około cztery tygodnie, w zależności od rozwoju urazu” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie Paris-Saint Germain.

Jest to ogromne osłabienie mistrzów Francji przed nadchodzącym dwumeczem z Barceloną. Brazylijczyk w ostatnim czasie wyrósł na prawdziwego lidera Paris-Saint Germain. Coraz głośniej mówiło się również o tym, że wraz z Kylianem Mbappe zamierzają przedłużyć swoje kontrakty z klubem. Występ 29-latka we wtorkowym spotkaniu na Camp Nou jest, rzecz jasna, wykluczony. Rewanż w Paryżu zaplanowany jest natomiast za równe cztery tygodnie. Zapewne Neymar zrobi wszystko, by na to spotkanie wrócić do zdrowia, ale nawet jeśli ta misja się powiedzie, trudno przewidzieć, w jakiej będzie dyspozycji.

Brazylijczyk wystąpił w tym sezonie w 19 spotkaniach w barwach PSG, w których zanotował 13 bramek i sześć asyst.