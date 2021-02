Puchar Francji: Faworyci grają dalej, czyste konto Majeckiego

W środę odbyło się aż dziesięć meczów w 1/32 finału Pucharu Francji. Faworyci w większości przypadków sprostali presji i awansowali do kolejnej rundy. W grze o końcowy triumf pozostają między innymi piłkarze: PSG, Lile, czy Olympique’u Marsylia. Swój mecz z Radosławem Majeckim w bramce wygrało także Monaco.

SM Caen – Paris Saint-Germain (0:1)

Mauricio Pochettino w starciu z drugoligowym Caen dał odpocząć między innymi Kylianowi Mbappe, ale na boisku zobaczyliśmy Neymara. Brazylijczyk był jednak niewidoczny, jak całe PSG. Gospodarze oddali kilka strzałów, ale nie zdołali strzelić gola. Po przerwie paryżanie zagrali już ofensywniej i objęli prowadzenie cztery minuty po wznowieniu gry. Asystę przy trafieniu Moise Keana zaliczył najdroższy piłkarz na świecie. 29-latek po godzinie rywalizacji opuścił murawę z urazem kostki, a zastąpił go Mbappe. Francuz nie wpisał się jednak na listę strzelców i spotkanie zakończyło się skromnym zwycięstwem gości.

Grenoble Foot 38 – AS Monaco (0:1)

Przeciwnikiem Monaco była trzecia drużyna w Ligue 2, czyli Grenoble Foot 38. W związku z tym Niko Kovac postanowił, że szansę zaprezentowania swoich umiejętności otrzyma Radosław Majecki, dla którego był to pierwszy występ od kilku miesięcy. Polak nie miał jednak dużo pracy, ponieważ rywal oddał trzy strzały, ale żaden nie zmierzał w światło bramki. Monaco miało znaczną przewagę, chociaż zdobyło tylko jedną bramkę. W 36. minucie Sofiane Diop podał do Stevana Joveticia, który trafił do siatki.

AJ Auxerre – Olympique Marsylia (0:2)

Kontuzjowany Arkadiusz Milik nie mógł pomóc drużynie z Marsylii, której przeciwnikiem było drugoligowe Auxerre. W pierwszej, wyrównanej części meczu, nie zobaczyliśmy żadnego gola. Goście dopiero po przerwie zaprezentowali się lepiej i dwukrotnie pokonali bramkarza rywali. Najpierw do siatki trafił Dario Benedetto, a tuż przed końcem spotkania Ahmadou Dieng.

Pozostałe wyniki środowych meczów w 1/32 finału Pucharu Francji:

Dijon FCO – Lille OSC (0:1)

Amiens SC – FC Metz (1:2)

Stade Brestois – Rodez AF (2:1)

Nimes Olympique – OGC Nice (1:3)

Girondins Bordeaux – Toulouse FC (0:2)

FC Nantes – RC Lens (2:4)

RC Strasbourg – Montpellier HSC (0:2)