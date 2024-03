We wtorek rozlosowano pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Kilka godzin później UEFA opublikowała dokładny terminarz. Wiemy już zatem, kiedy dojdzie do najbardziej pasjonujących pojedynków.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Erling Haaland

Losowanie ¼ finału Ligi Mistrzów z pewnością nie zawiodło

Nie zabraknie hitów, takich jak pojedynek Realu Madryt z Manchesterem City

UEFA opublikowała już dokładny terminarz

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów – dokładna rozpiska

Nie ulega wątpliwości, że europejscy fani w piątek zwrócili swoje oczy ku Nyonowi. To tam rozlosowano bowiem pary ćwierćfinałowe trwającej edycji Ligi Mistrzów. I jedno trzeba powiedzieć wprost – z pewnością na tym etapie nie zabraknie emocji.

Bez wątpienia najciekawszym starciem będzie to pomiędzy Realem Madryt i Manchesterem City. Co starsi fani cieszą się też na odkurzenie popularnej niegdyś rywalizacji Arsenalu FC z Bayernem Monachium. Luis Enrique wróci do stolicy Katalonii ze swoim Paris Saint-Germain. Pojedynku gigantów Ligue 1 z FC Barceloną nie trzeba nawet specjalnie anonsować. Do tego Atletico Madryt zmierzy się w wyrównanym pojedynku z Borussią Dortmund.

Kilka godzin po losowaniu, UEFA opublikowała dokładny terminarz nadchodzącej rundy Champions League.

We wtorek, 9 kwietnia, obejrzymy pojedynki Realu z Manchesterem City i Arsenalu z Bayernem. Kolejne dwa spotkania będą mieć miejsce w środę, 10 kwietnia.

Do rewanżów dojdzie tydzień później, tyle, że w odwrotnej kolejności. Te zespoły, które pierwszy mecz grały we wtorek, rewanż rozegrają w środę. I odwrotnie. Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 21:00.

Dokładny terminarz ćwierćfinałów Ligi Mistrzów:

9 kwietnia:

Real Madryt – Manchester City

Arsenal FC – Bayern Monachium

10 kwietnia:

Paris Saint-Germain – FC Barcelona

Atletico Madryt – Borussia Dortmund

16 kwietnia:

FC Barcelona – Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund – Atletico Madryt

17 kwietnia:

Manchester City – Real Madryt

Bayern Monachium – Arsenal FC

