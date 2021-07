Legia Warszawa pokonała w rewanżu Florę Tallinn (1:0), dzięki czemu awansowała do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Tam zmierzy się z niedawnym ćwierćfinalistą Ligi Europy, Dinamem Zagrzeb.

Za Legią Warszawa już dwie rundy eliminacji: pokonała Bodo/Glimt oraz Florę Tallinn

W trzeciej rundzie czekać ją będzie niezwykle trudne zadanie. Wojskowi zmierzą się bowiem z mistrzem Chorwacji, Dinamem Zagrzeb

Legia Warszawa – Dinamo Zagrzeb w kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów!

Legia Warszawa skromnie pokonała na wyjeździe mistrzów Estonii (1:0) po golu Rafy Lopesa w drugiej połowie. Widać, że dla Wojskowych eliminacje do europejskich pucharów są priorytetem. W wyjściowym składzie na niedawny mecz ligowy z Wisłą Płock nie znalazło się aż dziewięciu podstawowych graczy. Wojskowi w starciu z Florą Tallinn zaprezentowali dobrą organizację w defensywie, a przy tym mieli sporo szczęścia. Tuż przed golem Lopesa, do siatki Artura Boruca trafił Sergei Zenjov. Arbiter dopatrzył się jednak spalonego.

W pierwszym spotkaniu Legioniści również triumfowali, a łączny wynik dwumeczu to 3:1 na korzyść mistrza Polski.

Kolejna runda może okazać się dla podopiecznych Czesława Michniewicza najtrudniejszym dotąd testem. Już w następnym tygodniu zmierzą się bowiem z Dinamem w Zagrzebiu. We wtorek, 10 sierpnia, podejmą zaś mistrzów Chorwacji na Łazienkowskiej.

Nadchodzący przeciwnicy Legii są zahartowani w europejskich bojach. W zeszłym sezonie dotarli aż do ćwierćfinału Ligi Europy, a rok wcześniej występowali w Lidze Mistrzów. By znaleźć ostatni sezon, w którym Dinamo nie występowało w europejskich pucharach, należy się cofnąć o szesnaście lat – do kampanii 2005/2006.. W drugiej rundzie eliminacji do tegorocznej zagrzebianie odprawili z kwitkiem mistrza Cypru, Omonię, pokonując go w dwumeczu 3:0.