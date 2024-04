W przyszłym tygodniu FC Barcelona rozpocznie swoje zmagania w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Podczas, gdy wszyscy fani zespołu zastanawiali się, czy Pedri i Frenkie de Jong zdążą wrócić do zdrowia, wiele wskazuje na to, że jeden z nich już jest do dyspozycji Xaviego Hernandeza.