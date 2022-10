PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter nie ma wątpliwości, że Chelsea potrzebuje punktów jak tlenu w rywalizacji z Milanem po słabym początku rozgrywek. Menedżer The Blues przyznaje, że z niecierpliwością wyczekuje pierwszego gwizdka arbitra.

Graham Potter zabrał głos przed rywalizacją z Milanem

Chelsea potrzebuje zwycięstwa po słabym początku w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów

Menedżer jest zadowolony z dotychczasowego pobytu w londyńskim klubie

Graham Potter z szacunkiem o rywalu

Potter poprowadził już Chelsea w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Salzburgowi, jednak menedżer The Blues nie chce porównywać obu spotkań. – Gramy przeciwko zupełnie innej drużynie, która preferuje inny styl gry. Jedyne, co łączy Milan i Salzburg to fakt, że oba zespoły są konkurencyjne, natomiast każdy mecz trzeba rozegrać w inny sposób – stwierdził Potter.

– Z wielką niecierpliwością wyczekujemy pojedynku z Milanem. To dla nas ogromne i ekscytujące wyzwanie. Jeśli chcemy osiągnąć korzystny rezultat to musimy zagrać na wysokim poziomie. W obecnej sytuacji potrzebujemy punktów i dobrego wyniku. Gramy u siebie, chcemy zapewnić naszym fanom dobry spektakl i zgarnąć trzy punkty – zapewnił menedżer The Blues.

– Mam bardzo ambitny zespół. Natomiast moim zdaniem jest rozwój tego zespołu. Tylko w taki sposób możemy osiągnąć sukces. Jestem tutaj, by pomagać. Uważam, że początek mojej pracy z Chelsea przebiegł pomyślnie. To był pozytywny czas i musimy skupić się na tym, by przyszłość również taka była – dodał.

Chelsea ma tylko jeden punkt po dwóch kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów, z kolei Milan jest liderem grupy z czterema oczkami. Ewentualna strata punktów przez The Blues w rywalizacji z mediolańczykami mocno skomplikuje ich dotychczasową sytuację.

