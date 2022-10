PressFocus Na zdjęciu: Stefano Pioli

Stefano Pioli zabrał głos przed dzisiejszym hitem Ligi Mistrzów, w którym AC Milan zmierzy się w wyjazdowym starciu z Chelsea. Szkoleniowiec rossonerich jest przekonany, że doświadczenie zebrane w poprzedniej edycji procentuje w trwającej kampanii.

Chelsea zmierzy się z Milanem w Lidze Mistrzów

Przed meczem wypowiedział się trener rossonerich Stefano Pioli

Włoch pochwalił nowego menedżera Chelsea Grahama Pottera

Pioli wierzy w sukces przeciwko Chelsea

Do środowego starcia to Chelsea przystąpi w znacznie trudniejszej sytuacji. The Blues po dwóch kolejkach zajmują ostatnie miejsce w grupie z zaledwie jednym punktem. Milan jest liderem z czterema oczkami, ale to zespół z Londynu jest faworytem tego pojedynku.

– Doświadczenie, które zdobyliśmy w poprzednim sezonie procentuje w obecnych rozgrywkach. Uważam, że otrzymaliśmy cenną lekcję, dzięki której mogliśmy się rozwinąć. Widzę, że moi zawodnicy są zdecydowanie lepsi pod wieloma aspektami – stwierdził Pioli.

Chelsea zaliczyła słaby początek kampanii. Kiepskie wyniki poskutkowały zmianą menedżera, którym został niedawno Graham Potter. – To trener z nowoczesnym podejściem do futbolu. Stara się wdrażać agresywną, dynamiczną i proaktywną piłkę nożną. Nieoczekiwana zmiana trenera również przysporzyła nam pewnych trudności, ponieważ mamy do przestudiowania tylko dwa mecze. Ale z jednej strony lepiej, mamy mniej pracy do wykonania – przyznał trener Milanu.

– Niewątpliwie czeka nas bardzo trudna rywalizacja. Chelsea ma bardzo jakościowych i inteligentnych piłkarzy. Grają agresywnie, a bronią bardzo wysoko – dodał.

Pioli zabrał także głoś na temat Leao, który jest rozchwytywany przez europejskie kluby. – Codziennie radzę mu, aby nigdy nie był usatysfakcjonowany, ponieważ ma wielki potencjał, który musi umiejętnie wykorzystać, jeśli chce zostać jednym z najlepszych na świecie.

