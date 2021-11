Chelsea – Juventus: Allegri skomentował nieobecność Lukaku

fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus FC we wtorkowy wieczór zmierzy się na wyjeździe z Chelsea w ramach Ligi Mistrzów. Przed tym spotkaniem opiekun Starej Damy przekonywał, że potyczka z The Blues nie da żadnego punktu odniesienia dla teamu z Turynu. Wpływ na to ma mieć brak Romelu Lukaku.

Juventus FC zmierzy się we wtorkowy wieczór z Chelsea

Na temat potyczki z ekipą z Premier League kilka słów wyraził Massimiliano Allegri

Włoch odniósł się przede wszystkim do nieobecności Romelu Lukaku

Chelsea bez Lukaku ma inne oblicze

Juventus FC w pierwszym starciu z Chelsea, co miało miejsce we wrześniu, wygrał 1:0 po golu Fedeico Chiesy. Romelu Lukaku w tamtym starciu zagrał, ale później doznał kontuzji, która wyklucza go z gry przez ponad miesiąc.

– Jutro zagramy o pierwsze miejsce w grupie z liderami Premier League i zwycięzcami Ligi Mistrzów. Niemniej ten zespół bez Lukaku wygląda zupełnie inaczej. To sprawia, że nie będzie to spotkanie, będące dla nas punktem odniesienia – mówił Allegri na konferencji prasowej cytowanej przez Football Italia.

Juve do potyczki z ekipą z Anglii podejdzie osłabione w defensywie. Przede wszystkim nie będą mogli zagrać: Danilo, Giorgio Chiellini oraz Mattia De Sciglio.

– Mamy czterech obrońców, w tym Alexa Sandro. Danilo nie będzie dostępny przez dwa miesiące. Dejan Kulusevski będzie natomiast do mojej dyspozycji. Dzisiaj natomiast musiał udać się na wizytę u stomatologa, dlatego nie trenował. Nie wiem, jak długo będzie mógł zagrać. W każdym razie jest do mojej dyspozycji – powiedział trener Juventusu.

Ekipa z Turynu w tej kampanii nie zachwyca skutecznością. Czy to sprawia, że Juve brakuje Ronaldo? W tej kwestii opiekun Starej Damy też się wypowiedział. – To przeszłość. Wiadomo, że to zawodnik, który w każdy zespole, w którym był, odgrywał kluczową rolę. Mamy jednak w swoich szeregach wielu zawodników, mogących zdobywać bramki. Nie wykorzystaliśmy jednak jeszcze swojego potencjału – zakończył Allegri.

