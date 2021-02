Kolejne spotkanie Ligi Mistrzów gościć będzie Puskas Arena w Budapeszcie. W pierwszym meczu 1/8 finału tych rozgrywek w stolicy Węgier zmierzą się także drużyny Borussii M’gladbach i Manchesteru City. Przeniesienie spotkania jest związane z obowiązującymi w Niemczech restrykcjami.

Niemiecki rząd podjął decyzję o niewpuszczaniu na swoje terytorium osób przybywającej z Wielkiej Brytanii. Jest to związane z pojawieniem się w Anglii nowej mutacji koronawirusa. Restrykcje zostały wprowadzone do 16 lutego, ale wszystko wskazuje na to, że zostaną przedłużone.

Pierwsze spotkanie pomiędzy Borussią M’Gladbach i Manchesterem City miało odbyć się 24 lutego na Borussia-Park, ale Europejska Unia Piłkarska (UEFA) potwierdziła, że pojedynek został przeniesiony do Budapesztu.

“UEFA może potwierdzić, że pierwszy mecz 1/8 finału pomiędzy Borussią M’gladbach i Manchesterem City odbędzie się na stadionie Puskas Arena w Budapeszcie. Data meczu (24 lutego 2021 r.) i godzina jego rozpoczęcia (21:00) pozostaną bez zmian. UEFA chciałaby podziękować Borussii M’gladbach i Manchesteru City za ścisłą współpracę i wsparcie, a także Węgierskiej Federacji Piłkarskiej za pomoc i zgodę na organizację tego meczu” – można przeczytać w oficjalnym komunikacie UEFA.

Wcześniej do Budapesztu zostało przeniesione również inne spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów: Liverpool – RB Lipsk. Mecz odbędzie się 16 lutego.

Kolejne zmiany wkrótce

Podobne ograniczenia jak Niemcy w ostatnim czasie wprowadziła Hiszpanii. W efekcie tej decyzji na neutralny teren prawdopodobnie przeniesiony zostanie także zaplanowany na 23 lutego mecz Atletico Madryt – Chelsea. Jedną z rozważanych lokalizacji jest Warszawa.

Zmian możemy się również spodziewać w rozgrywkach Ligi Europy. W neutralnej lokalizacji prawdopodobnie odbędzie się spotkanie 1/16 finału tych rozgrywek pomiędzy Realem Sociedad i Manchesterem United. Z kolei w parze Arsenal – Benfica o awansie do kolejnej rundy może zadecydować jeden mecz.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin