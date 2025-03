Borussia Dortmund i OSC Lille rywalizowali ze sobą na etapie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Finalnie awans do ćwierćfinału trafił do rąk niemieckiego zespołu. BVB w rewanżowym meczu pokonało Francuzów rezultatem 2:1.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund pokonuje Lille i zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

W pierwszym środowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów oglądaliśmy rewanżowe starcie, w którym Borussia Dortmund na wyjeździe podejmowała OSC Lille. Rywalizacja we Francji zapowiadała się niezwykle interesująco. W pierwszym meczu między tymi zespołami padł remis 1:1. Wówczas do siatki trafiali Karim Adeyemi oraz Hakon Arnar Haraldsson.

Rywalizacja na Stade Pierre Mauroy wyśmienicie rozpoczęła się dla gospodarzy. OSC Lille bowiem już w 5. minucie starcia wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Jonathan David, ale w całej sytuacji nie popisał się Gregor Kobel. Bramkarz Borussii Dortmund popełnił fatalny błąd, przepuszczając piłkę między nogami. BVB nie zdołało odpowiedzieć przed przerwą, zatem to Francuzi schodzili na przerwę z jednobramkową przewagą.

Przecież to nie miało prawa wpaść! 😲 Co zrobił Gregor Kobel?! 🤯 Lille bardzo szybko prowadzi po trafieniu Jonathana Davida! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 2 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/bRiIYpVagh — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 12, 2025

W drugiej odsłonie wreszcie przebudzili się podopieczni Niko Kovaca. Borussia Dortmund w 54. minucie meczu doprowadziła do wyrównania za sprawą Emre Cana. Kapitan zespoły wpakował futbolówkę do bramki z rzutu karnego. Chwilę później niemiecka drużyna już była na prowadzeniu. Maximilian Beier oddał strzał nie do obrony i to przyjezdni cieszyli się z prowadzenia. Finalnie Lille nie było w stanie odwrócić losów rywalizacji. BVB tym samym zameldowało się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Ważny gol dla Borussii Dortmund! 🚨 Rzut karny wykorzystał Emre Can! 🎯 BVB walczy o awans! 👊



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 2 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/8GRjwc1wcV — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 12, 2025

MAXIMILIAN BEIER! 🚀🔥 Znakomity strzał pod poprzeczkę piłkarza BVB! 👏 Drużyna z Niemiec odrobiła stratę i jest bliżej awansu! 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 2 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/ofF5RFqn7B — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 12, 2025

Borussia Dortmund zna już swojego kolejnego rywala w europejskich pucharach. Podopieczni Niko Kovaca na etapie 1/4 finału zmierzą się z FC Barceloną, która dzień wcześniej wyeliminowała z rozgrywek Benfikę Lizbona.

OSC Lille – Borussia Dortmund 1:2 (2:3 w dwumeczu)

David (5′) – Can (54′), Beier (65′)