Bez gwiazdy na Etihad. Kogo zabraknie w meczu City – Lipsk?

Man City - RB Lipsk to rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na Red Bull Arena padł remis 1:1. Znamy przewidywane składy na mecz na Etihad Stadium.

PressFocus Na zdjęciu: RB Lipsk

Man City – RB Lipsk to drugie spotkanie dwumeczu w 1/8 finału LM

W pierwszym starciu padł remis

Poznaliśmy przewidywane składy na ten pojedynek

Przewidywane składy na spotkanie Man City – RB Lipsk

Zmagania na Red Bull Arena zakończyły się remisem 1:1. Na trafienie Riyada Mahreza z 27. minuty, odpowiedział Josko Gvardiol, który w 70. potężną główką doprowadził do wyrównania. Kto ma większe szanse na awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów? Bez wątpienia wyżej stoją akcje Manchesteru City, który we wtorek zagra na własnym stadionie.

Wydaje się, że Pep Guardiola będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników. Obywatele nie zmagają się z żadnymi kontuzjami, jednak niełatwo wytypować wyjściową jedenastkę gospodarzy, co jest efektem specyficznej rotacji składem przez hiszpańskiego szkoleniowca City.

Marco Rose musi mierzyć się z kilkoma absencjami. W niebieskiej części Manchesteru zabraknie Abdou Diallo, Petera Gulacsiego, Christophera Nkunku i Xavera Schlagera. RB Lipsk mocno odczuje zwłaszcza stratę Francuza, który w grupowym starciu z Obywatelami na Etihad w sezonie 21/22 zdobył hat-tricka.

Man City – RB Lipsk: przewidywane składy

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish

RB Lipsk: Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva

Zobacz także: