Karim Benzema z Realem Madryt powalczy w sobotni wieczór o 14. w historii klubu triumf w Lidze Mistrzów. Francuski napastnik ma jednocześnie szanse na pobicie rekordu Cristiano Ronaldo pod względem goli strzelonych w jednej edycji elitarnych rozgrywek. Zawodnik Los Blancos wypowiedział się na ten temat.

Bój z udziałem Liverpoolu i Realu Madryt zapowiada się niezwykle ciekawie

Karim Benzema ma szanse nie tylko na kolejne prestiżowe trofeum

Francuz może pobić rekord pod względem goli strzelonych w jednej edycji elitarnych rozgrywek

34-latek dał do zrozumienia, że gole będą go cieszyć, ale podkreślił, że celem nadrzędnym jest wygrana drużyny

Benzema twardo stąpa po ziemi i koncentruje się na sukcesie zespołu

Karim Benzema aktualnie ma na swoim koncie piętnaście goli. Tymczasem najlepszy pod tym względem Cristiano Ronaldo w przeszłości zdobył 17. bramek w jednej kampanii. Francuz dał do zrozumienia, że chce poprawić osiągnięcie Portugalczyka.

– Rekord goli Ronaldo w Lidze Mistrzów? Rekordy będą zawsze, ale są po to, by je pobić. Dla mnie najważniejsze jest dać z siebie wszystko na boisku i pomóc mojej drużynie wygrać. Jeśli uda się zdobyć bramkę lub asystować, to fajnie. Zwycięstwo mojego zespołu jest jednak priorytetem – powiedział Benzema cytowany przez Uefa.com.

Real Madryt zmierzy się z Liverpoolem po raz trzeci w historii w finale Pucharu Europy. Raz górą byli Królewscy i raz wygrali The Reds. Po raz ostatni obie ekipy miały okazję grać w finale Ligi Mistrzów w 2018 roku, gdy Real wygrał (3:1) na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Dwie bramki w tym starciu zdobył wówczas Gareth Bale, stając się bohaterem Królewskich.

