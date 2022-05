PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema i Fabinho

Liverpool – Real Madryt: typy i kursy na finał Ligi Mistrzów. Już w sobotę poznamy rozstrzygnięcie najważniejszej kwestii w europejskiej piłce. Na Stade de France w podparyskim Saint-Denis o Puchar Europy The Reds zagrają z Królewskimi.

Stade de France Liga Mistrzów Liverpool FC Real Madryt 2.15 3.85 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 maja 2022 16:49 .

Liverpool – Real Madryt, typy i przewidywania

Obie drużyny w tym sezonie swoją postawą w pełni zasłużyły, aby znaleźć się w finale Ligi Mistrzów. Nie mamy wątpliwości, że w sobotni wieczór czeka nas piłkarskie święto. Mecz naszym zdaniem nie ma zdecydowanego faworyta, choć bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną dają Liverpoolowi. Real Madryt już kilkakrotnie potwierdził, że potrafi wychodzić nawet z największych opresji. My nie pokusimy o wskazanie zwycięzcy i idziemy tym razem nieco inną drogą. Stawiamy na to, że pierwsza połowa lub cały mecz zakończy się remisem. Nasz typ: podwójna szansa (X-X)

Finał Ligi Mistrzów: promocje bukmacherów

Liverpool – Real Madryt, ostatnie wyniki

Real Madryt ligowy sezon zakończył realizując postawiony przed jego rozpoczęciem cel. Podopieczni Carlo Ancelottiego zupełnie zasłużenie sięgnęli po mistrzostwo Hiszpanii, kończąc rywalizację z 13 punktami przewagi nad drugą w tabeli Barceloną. Królewscy tytuł zapewnili sobie już 30 kwietnia, kiedy efektownie pokonali 4:0 Espanyol Barcelona. Kilka dni później wywalczyli awans do finału Ligi Mistrzów, po tym jak w rewanżowym półfinale w niesamowitych okolicznościach pokonali 3:1 Manchester City.

Od tego momentu drużyna Carlo Ancelottiego mogła w pełni skupić się na przygotowaniach do czekającego ich już w sobotę finału z Liverpoolem. Włoski szkoleniowiec w ostatnich czterech spotkaniach mógł oszczędzać najbardziej wyeksploatowanych zawodników, uważnie korzystając z ich sił. W tym czasie Real Madryt dopisał do swojego dorobku pięć punktów – 0:1 z Atletico, 6:0 z Levante, 1:1 z Cadiz i 0:0 Realem Betis. Do wyników Królewskich z końcówki sezonu, z uwagi na okoliczności, nie należy jednak przywiązywać większej wagi.

Zdecydowanie więcej sił w ligową końcówkę sezonu musieli włożyć piłkarze Liverpoolu, którzy praktycznie do ostatnich minut walczyli o mistrzostwo Anglii. Ostatecznie musieli jednak uznać wyższość Manchesteru City, który sezon zakończył z jednym punktem więcej na koncie. The Reds, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, pozostają niepokonani od 8 marca, kiedy w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przegrali 0:1 z Interem Mediolan. Od tamtej pory rozegrali łącznie 18 spotkań.

W sobotni wieczór Liverpool stanie przed szansą zdobycia trzeciego trofeum w tym sezonie, bowiem już wcześniej do klubowej gabloty dołożył dwa krajowe – Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej. W obu finałach okazał się lepszy od londyńskiej Chelsea. Teraz powalczy o powtórzenie sukcesu z 2019 roku, kiedy pokonał 2:0 Tottenham Hotspur.

Liverpool – Real Madryt, historia

Historia bezpośrednich pojedynków obu drużyn jest bardzo bogata. Po raz ostatni okazję mierzyć się ze sobą drużyny Liverpoolu i Realu Madryt miały w poprzednim sezonie, kiedy trafiły na siebie już w ćwierćfinale. Górą w dwumeczu był Real Madryt, który już w pierwszym meczu u siebie wypracował sobie solidną zaliczkę wygrywając 3:1. W rewanżu na Anfield Road nie padła ani jedna bramka.

W szeregach Liverpool wiele osób pamięta również pojedynek sprzed czterech lat. 26 maja 2018 roku obie drużyny mierzyły się ze sobą w finale Ligi Mistrzów na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Po bezbramkowej pierwszej połowie, w drugiej odsłonie meczu Królewscy pozbawili złudzeń rywali i wygrali 3:1. Wszystkie gole padły po strzałach zawodników, którzy nadal znajdują się w kadrach obu drużyn – Karima Benzemy, Garetha Bale’a (dwie bramki) i Sadio Mane.

Real Madryt wygrał cztery z pięciu ostatnich pojedynków z Liverpoolem. The Reds ostatni raz sposób na pokonanie Królewskich znaleźli się w 2009 roku.

Liverpool – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Przed sobotnim finałem na Stade de France bukmacherzy lekkiego faworyta upatrują w drużynie Liverpoolu. Jasno wskazują na to kursy oferowane przez nich na to spotkanie. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z oferowanego przez Betfan zakładu bez ryzyka aż do 600 zł. Aby go otrzymać należy zarejestrować konto podając kod promocyjny GOAL.

Liverpool – Real Madryt, przewidywane składy

Menedżerowi Liverpoolu Juergenowi Kloppowi nie brakuje powodów do bólu głowy przed sobotnim finałowym meczem. Najpoważniejszym zmartwieniem dla niemieckiego szkoleniowca jest kondycja Thiago Alcantary, który ostatnio zmagał się z urazem ścięgna Achillesa. Początkowo na Anfield Road panował w tej kwestii pesymizm, ale sytuacja uległa zmianie w ostatnich dniach. Pomocnik szybko wraca do zdrowia i być może będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowiec, choć decyzje w tej sprawie mogą zapaść tuż przed meczem.

W ostatnim czasie z urazami zmagali się także Fabinho i Joe Gomez, ale obaj wrócili już do normalnych zajęć z zespołem i ich występ wydaje się niezagrożony. Na murawie na pewno nie zobaczymy Divocka Origiego, który zmaga się z kontuzją mięśniową.

W przypadku Realu Madryt największy znak zapytania widniał przy nazwisku Davida Alaby, który nie wystąpił w ostatnim ligowym meczu z Realem Betis. Jeżeli jednak nie wydarzy się nic niespodziewanego to reprezentant Austrii powinien być w pełni gotowy do gry przeciwko Liverpoolowi. Do dyspozycji Carlo Ancelottiego będzie również Marcelo.

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Roberton – Henderson, Fabinho, Thiago – Salah, Mane, Diaz

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Kroos, Casemiro, Modrić – Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Liverpool – Real Madryt, transmisja meczu

Sobotni finał Ligi Mistrzów rozpocznie się punktualnie o godzinie 17:00. Polscy kibice będą mieli dwie opcje do wybory, bowiem transmisja z meczu będzie dostępna na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP Sport. W pierwszym przypadku mecz skomentują Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan, natomiast w drugim Dariusz Szpakowski i Sebastian Mila.

