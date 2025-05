Barcelona zaskoczy Inter? To „sekretna broń” Flicka

Barcelona przygotowuje się do rewanżowego starcia z Interem. Mundo Deportivo pisze o "sekretnej broni". W ten sposób Hansi Flick ma zaskoczyć rywali.

Sipa US / Alamy, Mundo Deportivo Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona z niespodzianką dla Interu?

Już we wtorek czeka nas druga odsłona rywalizacji Inter – Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów. Przed tygodniem padł remis – na Montjuïc obie ekipy strzeliły po trzy gole. Teraz rywalizacja przenosi się na Giuseppe Meazza. Czy Nerazzurri wykorzystają przewagę własnego boiska? Co na rewanż przygotowała Blaugrana? Mundo Deportivo przekonuje, że Hansi Flick ma „sekretną broń”.

Okładka poniedziałkowej gazety sugeruje, że tą bronią jest Robert Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski nie znalazł się w kadrze meczowej na ubiegłotygodniowy pojedynek – 36-latek zmaga się z urazem mięśniowym, który wykluczył go z udziału w czterech spotkaniach. Mallorca, Real Madryt, Inter, Real Valladolid – to w tych starciach Barcelona musiała radzić sobie bez swojej gwiazdy.

Jednak wszystko wskazuje na to, że Polak będzie dostępny do gry w rewanżu w Mediolanie. Hiszpańskie media są niemal pewne – Lewandowski zdoła w pełni wyleczyć kontuzję i zostanie powołany na to starcie. Czy napastnik znajdzie się w wyjściowej jedenastce? Tego na razie nie wiemy. Niewykluczone, że w podstawowym składzie pojawi się Ferran Torres, natomiast w drugiej połowie zmagań Hiszpan ustąpi miejsca bardziej doświadczonemu snajperowi.