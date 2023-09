Liga Mistrzów. Fantastyczny początek Barcelony, Lewy z golem! [WIDEO]

FC Barcelona rozpoczęła we wtorek kolejną walkę o pokazanie się z dobrej strony w Europie. Szybko udało jej się "napocząć" zespół Royal Antwerp. Najpierw bramkę zdobył Joao Felix po asyście Ilkaya Guendogana, a następnie Portugalczyk podawał Robertowi Lewandowskiemu. Dla Polaka był to 92. gol w Lidze Mistrzów. Po chwili do siatki trafił jeszcze Raphinha.