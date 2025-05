Barcelona ma wątpliwości. Była gwiazda na cenzurowanym

ANP / Alamy Na zdjęciu: Gavi, Ronald Araujo i Frenkie de Jong

Barcelona rozważy sprzedaż obrońcy

Dlaczego Barcelona przegrała z Interem? Klubowe środowisko nie ma złudzeń – zawiodła cała drużyna, a nie konkretni zawodnicy. Jednak to nie zmienia faktu, iż włodarze i członkowie sztabu szkoleniowego nie są zadowoleni z ogólnej dyspozycji niektórych piłkarzy. Diario Sport twierdzi, że w tym gronie znalazł się Ronald Araujo, który do tej pory zanotował tylko 23 mecze.

Jeden z kapitanów Dumy Katalonii był łączony z opuszczeniem jej szeregów już w zimie. Ostatecznie reprezentant Urugwaju postanowił kontynuować karierę w szeregach Blaurany, tym samym odrzucając ofertę Juventusu. Powracający po kontuzji 26-latek miał zwiększyć rywalizację w defensywie, tymczasem zwiększył, ale liczbę popełnianych przez siebie błędów.

Araujo na pewno nie pomógł swojej drużynie we wtorkowym pojedynku z Nerazzurimi. Notowania stopera są coraz niższe – jeżeli do końca sezonu nie zdoła on poprawić swojej gry, Barcelona będzie starała się sprzedać byłą gwiazdę. Portal Transfermarkt wycenia wychowanka Rentistas na 50 milionów euro.