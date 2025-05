Lewandowski będzie gotowy na Inter? Dobre wieści!

Barcelona we wtorek rozegra rewanżowy mecz z Interem Mediolan. Robert Lewandowski będzie mógł pomóc drużynie w walce o awans do Ligi Mistrzów - zapowiedział Tomasz Włodarczyk w programie Meczyki.pl.

fot. Sipa US / Alamy Stock Photo Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona walczy o awans. Lewandowski pomoże

Barcelona w zeszłym tygodniu zremisowała przed własną publicznością z Interem Mediolan 3-3. Mecz w Katalonii miał szalony przebieg, gdyż w pewnym momencie goście prowadzili już dwoma golami, ale później Blaugrana wzięła się za odrabianie strat. Znakomity występ zaliczył Lamine Yamal, który po raz kolejny pokazał, że już jest jednym z najlepszych piłkarzy świata.

Przed Barceloną trudne wyzwanie, gdyż do awansu potrzebuje zwycięstwa w Mediolanie. Z medialnych doniesień wynika, że Hansi Flick wciąż nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Alejandro Balde. Pojawiły się za to pozytywne wieści w temacie Roberta Lewandowskiego, który ostatnio również pauzował.

Polski snajper w starciu z Celtą Vigo nabawił się urazu mięśnia uda i nie zagrał w czterech kolejnych meczach. Przeciwko Interowi zastąpił go Ferran Torres, który nawet trafił do siatki. Nie ulega jednak wątpliwościom, że obecność Lewandowskiego na murawie byłaby sporym wzmocnieniem. Wygląda na to, że będzie gotowy, aby pomóc zespołowi w walce o awans do finału Ligi Mistrzów.

Lewandowski w niedzielę weźmie udział w treningu i ma znaleźć się w kadrze meczowej Barcelony – przekazał Tomasz Włodarczyk w programie na kanale Meczyki.pl. Flick zapewne uniknie ryzyka i posadzi go na ławce od pierwszej minuty, tak aby w drugiej połowie wprowadzić go na murawę.