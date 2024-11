Rywal Barcelony stawia wyzwanie Yamalowi. Chce być od niego lepszy

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Maksimović chce przyćmić samego Yamala

Barcelona jest wielkim faworytem środowego starcia w Lidze Mistrzów. Czeka ją wyjazdowa potyczka z serbską Crveną zvezda. Ekipa Hansiego Flicka notuje kapitalne wyniki i zdaje się być maszyną nie do zatrzymania. Trzy punkty w rywalizacji z Crveną traktowane są w kategoriach obowiązku. Na przedmeczowej konferencji Flick potwierdził, że nie zamierza lekceważyć rywala, więc można spodziewać się wystawienia od pierwszej minuty największych gwiazd.

Zobacz: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Gospodarze z Serbii liczą, że uda im się sprawić sensację. Dużą pewność siebie wykazuje 17-letni Andrija Maksimović, uważany w kraju za największy talent. Wspomina swoje wcześniejsze spotkanie z Lamine Yamalem podczas mistrzostw Europy U17. Stawia wyzwanie gwiazdorowi Barcelony i zamierza udowodnić, że jest od niego lepszy.

– Spotkaliśmy się z Yamalem na mistrzostwach Europy do lat 17. To świetny zawodnik. Był tam oczywiście jest Cubarsi. To świetni gracze w moim wieku. Jutro wyjdę i pokażę, że jestem lepszy od Yamala. Po meczu wymienimy się koszulkami – przekazał Maksimović z uśmiechem na ustach.

17-letni Maksimović ma przed sobą dużą karierę. Dwukrotnie zagrał już dla seniorskiej reprezentacji Serbii, a niebawem czeka go transfer do mocniejszej ligi. Yamal to oczywiście najbardziej ekscytujący nastolatek na świecie i jeden z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji. W bezpośredniej rywalizacji Maksimović chce pokazać, że niewiele mu brakuje do skrzydłowego Barcelony.