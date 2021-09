Już we wtorek Bayern Monachium rozpocznie rywalizację w Lidze Mistrzów. Bawarczycy na wyjeździe zmierzą się z Barceloną. Thomas Mueller żałuje, że w szeregach rywali nie wystąpi już Lionel Messi.

Bayern Monachium we wtorek rozpocznie rywalizację w Lidze Mistrzów. W pierwszym spotkaniu zmierzy się z Barceloną

Mecz FC Barcelona – Bayern Monachium rozegrany zostanie na Camp Nou

Zawodnik Bayernu Thomas Mueller żałuje, że w zespole rywali nie wystąpi już Lionel Messi, który latem przeszedł do Paris Saint-Germain

Liga Mistrzów. Bayern zagra w Barcelonie

W sobotę Bayern odniósł kolejne ligowe zwycięstwo, tym razem pewnie 4:1 pokonując na wyjeździe RB Lipsk. Teraz w Monachium wszyscy są już myślami przy inauguracji fazy grupowej Ligi Mistrzów. Już we wtorek Bawarczycy zmierzą się na wyjeździe z Barceloną.

W katalońskim zespole nie zobaczymy już Lionela Messiego, który latem niespodziewanie pożegnał się z klubem i przeniósł się do Paris Saint-Germain. Zawodnik Bayernu Thomas Mueller żałuje, że Argentyńczyka zabraknie na boisku i jednocześnie podkreśla, że nie wie do końca czego spodziewać się po Barcelonie.

– Ogólnie rzecz biorąc, to wielka szkoda, że go tam nie ma. Kiedy grasz przeciwko drużynie, która ma Leo Messiego, jest to coś, co daje dodatkową motywację dla wszyscy, ponieważ wiemy, co osiągnął – powiedział Mueller cytowany przez Mundo Deportivo.

– Muszę przyznać, że tak naprawdę nie potrafię ocenić Barcelony. Bez wątpienia, bez Messiego będą inną drużyną. Możliwe, że bez niego będą mieli zawodnika, który mocniej będzie angażował się w defensywę. Nie wiem, co nas czeka. W każdym razem zagramy na cudownym stadionie i ze wspaniałym klubem – dodał doświadczony Niemiec.

Wtorkowe spotkanie na Camp Nou: FC Barcelona – Bayern Monachium rozpocznie się o godzinie 21:00.

Zobacz także: Lewandowski ma kłopot ze zdrowiem. Nagelsmann zabrał głos

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin