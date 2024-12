Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Bella di notte, czyli piękna nocą – właśnie tak wygląda Atalanta

Atalanta kilka miesięcy temu nieśmiało marzyła o triumfie w rozgrywkach Ligi Europy. Pokonując w fazie pucharowej takie marki jak m.in. Liverpool, ich droga do wielkiego finału wydawała się niczym piękny sen, który miał zostać brutalnie przerwany przez niepokonany Bayer Leverkusen. W starciu Dawida z Goliatem podopieczni Gian Piero Gasperiniego zadziwili świat i napisali własną historię. Ta trwa aż do dziś, bo La Dea zasłużyła na określenie Bella di notte, czyli piękna nocą za to, co pokazuje nie tylko w Serie A, ale również w Lidze Mistrzów.

Ostatnie tygodnie to fantastyczna gra La Dei, która odniosła aż dziewięć zwycięstw z rzędu, a od czternastu spotkań jest niepokonana we wszystkich rozgrywkach. Atalanta wygrywała nie tylko z drużynami pokroju Parmy czy Young Boys Berno, ale prezentowała piękny styl w zwycięskich bojach z Milanem czy Romą. Fantastyczna postawa Atalanty ma swoje odzwierciedlenie w tabeli, gdzie znaleźli się w Serie A na samym szczycie. W Bergamo znów marzą, lecz tym razem nie o europejskich salonach, ale o zdobyciu historycznego scudetto.

Real musi powstrzymać rozpędzoną Atalantę

Forma Realu Madryt nie zachwyca, a wręcz irytuje fanów. Królewscy mają wyraźny problem, aby złapać wiatr w żagle i zanotować serię dobrych wyników. W ostatnim czasie ich wyniki przypominają sinusoidę, gdzie naprzemiennie pojawiają się zwycięstwa i porażki. Choć duży wpływ ma na to sytuacja kadrowa, to Carlo Ancelotti nie powinien szukać wymówki, a znaleźć sposób jak z obecnego materiału uszyć garnitur godny reprezentowania takiego klubu jak Real.

W starciu z La Deą podopieczni włoskiego taktyka muszą przerwać passę rywala. Nie tylko po to, aby odnieść kolejne zwycięstwo, ale również po to, żeby wstać z kolan w Lidze Mistrzów. 24. miejsce w tabeli to spore rozczarowanie, a należy pamiętać, że do końca pierwszego etapu rozgrywek pozostały tylko trzy mecze.

Mecze drużyny Atalanta Atalanta (3.74 xG) 2 AC Milan (1.47 xG) 0 (1) Roma (0.57 xG) 0 Atalanta (2.41 xG) 2 Young Boys (0.89 xG) 1 Atalanta (2.24 xG) 6 Parma Calcio 1913 (0.73 xG) 1 Atalanta (3.27 xG) 3 Atalanta (1.11 xG) 2 Udinese (0.96 xG) 1 Mecze drużyny Real Madrid Girona (0.42 xG) 0 Real Madrid (1.02 xG) 3 Athletic Bilbao (1.53 xG) 2 Real Madrid (1.78 xG) 1 Real Madrid (2.82 xG) 2 Getafe (0.62 xG) 0 Liverpool (3.35 xG) 2 Real Madrid (1.1 xG) 0 Leganes (0.07 xG) 0 Real Madrid (2.26 xG) 3

Ustabilizować formę z meczu przeciwko Gironie

Real Madryt w ostatniej kolejce La Ligi odniósł przekonujące zwycięstwo z Gironą (3:0). Tamten wynik powinien być bazą dla Kyliana Mbappe i spółki, aby zbudować stabilną formę. Do kadry meczowej wrócili Vinicius Junior i Rodrygo, którzy z pewnością dodadzą jeszcze większej jakości. Komplet punktów w rywalizacji z rozpędzoną Atalantą może odwrócić sytuację Królewskich o sto osiemdziesiąt stopni. Zadanie nie będzie łatwe, bo La Dea ma za sobą dwie wielkie wygrane z Romą (2:0) i Milanem (2:1).

Atalanta – Real: przewidywane składy

Atalanta Gian Piero Gasperini Real Madryt Carlo Ancelotti Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi 2 Rafael Toloi 3 Odilon Kossounou 5 Benjamin Godfrey 8 Mario Pasalic 10 Nicolò Zaniolo 24 Lazar Samardzic 27 Marco Palestra 28 Rui Patricio 31 Francesco Rossi 44 Marco Brescianini 46 Alberto Manzoni 48 Vanja Vlahovic 10 Luka Modric 13 Andriy Lunin 15 Arda Güler 16 Endrick 18 Jesús Vallejo 19 Daniel Ceballos 21 Brahim Díaz 34 Sergio Mestre 36 Chema Andrés 50 David Jiménez 51 Youssef Enríquez

Atalanta – Real: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Atalanta Zawodnik Powrót Erdis Kraja Uraz więzadła krzyżowego Kilka dni Gianluca Scamacca Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2025 Davide Zappacosta Kontuzja łydki Połowa grudnia 2024 Juan Cuadrado Uraz mięśnia Koniec grudnia 2024

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót David Alaba Uraz więzadła krzyżowego Powrót do treningów Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jacobo Ramón Uraz ścięgna Początek stycznia 2025 Eduardo Camavinga Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2024 Gonzalo García Uraz mięśnia Koniec grudnia 2024 Ferland Mendy Uraz mięśnia Koniec grudnia 2024

Real mimo wszystko faworytem hitu w Lidze mistrzów

Wtorkowa rywalizacja zapowiada się na emocjonujące spotkanie. Nieco większe szanse na zwycięstwo ma Real Madryt, który dysponuje lepszą kadrą. Atutem gości jest również ogromne doświadczenie w Lidze Mistrzów i powrót Viniciusa Juniora oraz Rodrygo. Natomiast biorąc pod uwagę wyniki Atalanty, nie można skreślać La Dei, co odzwierciedlają zbliżone kursy oferowane przez bukmachera.

Atalanta Real Madryt 2.65 3.50 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 grudnia 2024 19:33 .

